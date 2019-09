Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Olt au finalizat cercetarile, iar procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt a dispus trimiterea in judecata a inculpatei B.I., cercetata in stare de libertate, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta.



"In fapt, in luna iunie 2018, inculpata a pretins si primit suma de 1.000 de lei de la N.D., la randul lui inculpat in cauza, in schimbul promisiunii ca va interveni si va determina cadrele medicale competente sa elibereze actele medicale necesare intocmirii dosarului medical apartinand acestuia si ca va obtine certificatul de incadrare in grad de handicap, situatie care ar fi condus la obtinerea indemnizatiei pe caz de boala. Din suma de 1.000 lei primita pentru influentarea medicilor, inculpata a restituit barbatului 200 de lei, dupa ce dosarul de pensionare al acestuia a fost respins. Fata de inculpatii B.I. si N.D., in data de 18.07.2019, s-a dispus masura preventiva a controlului judiciar pe o durata de 60 de zile. La data de 24.07.2019, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt a intocmit cu inculpatul N.D. acordul de recunoastere a vinovatiei, avand ca obiect recunoasterea comiterii faptei si acceptarea incadrarii juridice pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si anume infractiunea de cumparare de influenta. Ofiterii DGA – SJA Olt au fost delegati sa efectueze activitati de cercetare penala si investigativ-operative in vederea realizarii materialului probator, in baza caruia a fost adoptata solutia mentionata", se arata intr-un comunicat DGA.

