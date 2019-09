Un batran, in varsta de 74 de ani, din comuna braileana Ulmu, a fost arestat dupa ce a incercat sa violeze o fata in varsta de 5 ani, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila remis miercuri.



Politistii au fost sesizati duminica de mama fetei dupa ce sotul ei l-a surprins in aceeasi zi pe un batran, care se afla in vizita la ei, in timp ce incerca sa intretina raporturi sexuale cu fata, in locuinta.

"In cursul zilei de 2 septembrie, barbatul a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Braila. Ieri, 3 septembrie, acesta a fost prezentat instantei, care a dispus arestarea sa preventiva pentru 30 de zile", se arata in comunicatul IPJ Braila.

Potrivit sursei, in cauza a fost intocmit dosar penal pentru infractiunea de tentativa de viol si se continua cercetarile, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faurei, in vederea stabilirii cu exactitate a imprejurarilor in care s-a comis fapta, scrie Agerpres.