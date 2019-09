Am pregatit o lista cu produse aflate la reducere inainte de inceperea scolii. Daca esti student, arunca un ochi peste oferta Back to School.





Poate ca esti bucuros de inceperea unui nou an de facultate, poate vrei doar sa faci niste cumparaturi care sa-ti aline supararea, sau poate ai terminat de mult timp scoala, dar vrei sa-ti mai cumperi una-alta - noi am gasit cateva produse interesante, aflate la reducere in campania de Back to School a eMAG. Descopera-le mai jos.

Bratara de fitness la reducere inainte de inceperea scolii

Doar pentru s-a incheiat sezonul de ”beach body”, nu inseamna ca nu ar trebui sa duci un stil de viata activ si sanatos. Pentru asta, am ales o bratara de fitness de la Fitbit care sa te ajute sa-ti contorizezi somnul dintre examenele ce vor urma, precum si pasii pe care ii vei face in weekenduri, colindand dintr-un club in altul. Bratara are o reducere considerabila si o poti cumpara de aici.

Scaun de birou in campania Back to School

Pentru cei care si-au propus sa stea ore intregi in scaune, lucrand la proiecte, am gasit un scaun de birou ergonomic la reducere. Are tetiera si suport lombar, o culoare eleganta si dimensiuni potrivite pentru o camera de camin. Il poti folosi si pentru pauzele lungi si dese in care urmaresti clipuri pe Youtube. Il poti cumpara de aici.

Baterie externa in oferta de toamna

Daca smartphone-ul tau are incarcare wireless si nu vrei sa cari si cablul dupa tine (sau nu vrei sa risti sa-l uiti), atunci o baterie cu wireless charging e potrivita pentru tine. Noi am gasit una cu o capacitate de 10.000 mAh. Partea buna este ca poti incarca si smartphone-ul unui prieten, pentru ca ai si un port USB la dispozitie. Bateria este la reducere si o poti cumpara de aici.

Kit de gaming la reducere inainte de inceperea scolii

Doar pentru ca incepe scoala nu inseamna ca nu te vei mai distra deloc. Un kit format dintr-un mouse si o tastatura de gaming te va ajuta sa-ti eliberezi nervii de dupa sesiune si iti va face si biroul mai putin plictisitor, datorita numeroaselor lumini colorate. Poti cumpara kit-ul de gaming la reducere cu ocazia Back to School de aici.