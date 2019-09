"Ca urmare a refuzului Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) de a plati subventia catre RADET, creantele curente neincasate de Elcen au ajuns la 217,5 milioane lei, din care 110,3 milioane cu scadenta de 90 de zile depasita. In aceste conditii, va informam ca Sierra Quadrant va convoca Comitetul Creditorilor Elcen, urmand ca acestia sa decida daca Elcen va sista livrarea agentului termic catre Radet", potrivit comunicatului.

Administratorul judiciar arata ca, din pacate, in ciuda nenumaratelor apeluri la responsabilitate transmise atat in intalnirile si corespondenta oficiala cu PMB, cat si in comunicarea publica, oficialii PMB au continuat sa abordeze cu indiferenta situatia dramatica a sistemului de termoficare, scrie

"Oprirea apei calde in Capitala este o masura extrema, pe care am incercat sa o evitam in permanenta. Am livrat agentul termic catre RADET, desi ELCEN nu era platita, sperand la nesfarsit ca doamna primar Gabriela Firea va intelege la un moment ca responsabilitatea ei numarul unu o reprezinta calitatea vietii cetatenilor. Se pare ca am fost niste naivi! Pentru ei, cetateanul este o notiune abstracta. Concrete sunt doar donatiile pentru biserici, reclamele platite din bani publici la TV pentru niste companii de stat care toaca sute de milioane de lei lunar, excursiile pentru pensionari si alte astfel de actiuni", a declarat Ovidiu Neacsu, partener fondator Sierra Quadrant, citat in comunicat.

Acesta a aratat ca Elcen nu poate livra agent termic pe gratis, acumuland datorii.

"Dupa ce au distrus si falimentat Radet, Elcen a devenit noua lor tinta. Este imposibil pentru o companie aflata deja in insolventa sa presteze servicii pe gratis, acumuland datorii la randul ei catre furnizori si privand creditorii de sansa recuperarii creantelor. De aceea, probabilitatea ca Elcen sa opreasca livrarea apei calde in maximum o luna este destul de mare", a adaugat el.

Avand in vedere faptul ca a fost deschisa procedura de faliment a Radet, toate aceste noi datorii se vor adauga la masa credala. Fara aceste sume, riscul ca Elcen sa intre in incapacitate de plata a materiei prime, a materialelor si chiar a salariilor este aproape inevitabil.