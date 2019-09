Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, sustine ca parintii Alexandrei au fost chemati de DIICOT pentru predarea buletinului adolescentei, in cazul unui refuz riscand sa fie aplicata o amenda si luarea cu mandat de aducere.



"DIICOT imi ameninta familia cu catusele: Dragi romani, nu se poate asa ceva: este picatura care a umplut paharul!! Este prea mult! DIICOT a emis citatie pe numele parintilor Alexandrei prin care sunt "chemati" la DIICOT Bucuresti pentru a preda buletinul Alexandrei. Atentie: Daca nu se prezinta la "chemare" vor fi adusi cu mandat de aducere (Adica in duba cu catuse, precum ultimii infractori) si amenda de pana la 5000 lei!!!!!

Oameni buni, parintii ingerului nostru sunt "chemati" si daca nu, sunt amenintati ca vor fi adusi cu catuse. Nu mai pot! Este prea mult. Nu i-au dus cu catuse nici pe criminalii Alexandrei: pe procurorii sau politistii care au protejat reteaua. Ii anunt eu pe procurorii DIICOT ca NU vor preda buletinul lui Alex cu orice amenintare sau catuse. Pana cand nu va exista o hotarare judecatoreasca definitiva!!",a scris Cumpanasu pe Facebook.

Ulterior a mai revenit cu o postare pe aceeasi retea de socializare, de aceasta data expunand si citatia primita: "Dragi romani, am spus aseara ca DIICOT i-a amenintat pe parintii Alexandrei ca ii vor lua cu mandat de aducere daca nu se prezinta la Bucuresti sa le dea buletinul Alexandrei ca sa isi incheie dumnealor 'cazul" si sa nu-si mai bata capul cu cautarea retelelor sau complicilor. Dupa ce am izbucnit public brusc a inviat si DIICOT care a dat in comunicat prin care de fapt spunea exact acelasi lucru. Ce m-a suparat la culme a fost declaratia 'pe surse' la 'stiripesurse.ro' prin care procurorii DIICOT spun ca nici nu s-a pus problema aducerii parintilor cu duba la Bucuresti. Intrebare: daca nu faceam scandal public cum ar fi procedat? Eu consider ca scrisul este mai important decat vorba si public aici CITATIA fata de parintii lui Alex. Cat tupeu sa ai? Si daca nu veneau de buna voie ce reiese din document ca se intampla? De unde reiese ca 'nu s-a pus niciodata problema sa ii aduca cu mandat' cand scrie negru pe alb?. Pana acum ii invitau nu ii CHEMAU sa dea declaratii telefonic sau prin informare verbala iar deodata cand au refuzat sa predea buletinul ii ameninta cu duba...dar mai bine va convingeti singuri".