Anotimpul ploios se apropie cu pasi repezi, iar garderoba se schimba si ea. Treptat, renuntam la sandalele delicate si bluzele din voal pe care le inlocuim cu haine mai groase si accesorii adecvate. Printre piesele esentiale care apar in wishlist sau in cosul de cumparaturi se afla cu siguranta jachetele si cateva perechi de cizme si ghete.



Este important ca noile perechi de incaltaminte sa fie comode, versatile si de calitate. O pereche de cizme pentru femei, din piele moale, negre, peste genunchi, cu toc sau fara, in functie de preferinte, vor flata orice silueta. In plus, pot fi folosite in zeci de combinatii, de la fuste si rochii scurte, pana la skinny jeans si pulovere over size. De asemenea, printre alegerile inspirate se numara si cizmele din piele intoarsa, in nuante calde de camel sau cafea cu lapte.

Se asorteaza perfect cu o palarie din stofa si un sacou ecosez, dar si cu o fusta plisata in carouri. Iar pentru tinutele sport sau pentru zilele in care optezi pentru un look casual, relaxat, o pereche de bocanci este absolut ideala. Fie ca alegi un model clasic sau mergi pe o varianta ceva mai speciala cu aplicatii din tinte sau perle, bocancii raman un must in garderoba de toamna in 2019, asa ca poti sa ii incluzi fara probleme in lista de favorite de pe Fashion Days, unde gasesti deja o multime de modele super cool si in tendinte.

Si daca partea de incaltaminte este acoperita, o alta piesa esentiala este jacheta pe care o alegi. Si aici optiunile de jachete de dama de pe Fashion Days sunt nelimitate. Fie ca vorbim despre geci din piele, clasice sau cu fermoare si aplicatii ceva mai moderne, despre deja bine cunoscutele biker jackets sau despre trenciuri care nu se demodeaza niciodata, jachetele pe care le alegi toamna aceasta au rol dublu: te ajuta sa te protejezi de ploaie si vant, dar iti si completeaza perfect fiecare tinuta.

Este recomandabil sa mergi pe culori neutre, inspirate de natura, care iti vor conferi un look rafinat si cool in acelasi timp. Astfel, o sugestie este trenciul bej, pe care il poti purta in combinatie cu perechea ta preferata de boyfriend jeans, niste mocasini eleganti si un tricou sau o bluza alba.

Accentele tinutei pot fi completate de bijuterii fine rose gold sau de un ceas statement cu o curea colorata. Adauga si un tote bag in aceeasi culoare cu jacheta sau intr-o nuanta vibranta si sigur vei fi apreciata, fie ca alegi acest outfit pentru o zi la birou sau o plimbare prin parc cu fetele.