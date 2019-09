"In momentul de fata, Codul Muncii prevede 48 de ore lucratoare pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Daca ai imparti cele 48 de ore lucratoare pe zile, ar veni si sambata. Si totusi, nu a venit nimeni sa spuna pana acum ca un ministru sau altul, sau cine a facut Codul Muncii, ii obliga pe romani sa munceasca si sambata. De ce? Pentru ca obligatorii sunt doar 40 de ore. Restul de 8 ore sunt suplimentare. Si orele suplimentare sunt mereu optiunea salariatului", a spus el pentru DCNews.

Dan Vilceanu sustine ca angajatorul nu poate obliga salariatul sa lucreze suplimentar, insa Codul Muncii prevede aceste 48 de ore lucratoare si apoi 48 ore de repaus.

Vilceanu: Un om vrea sa vina la lucru, sa castige bani suplimentar fata de salariu

"Adica daca vrei sa lucrezi acele 8 ore suplimentare sambata, ele se suprapun cu ziua libera. Ceea ce este ilogic! Adica nu imi poti spune ca trebuie sa si lucrez, dar ma si obligi sa am zi de repaus. Eu imi propun ca, daca un om vrea sa vina la lucru, sa castige bani suplimentar fata de salariul din cartea de munca, trebuie sa ii ofer posibilitatea sa lucreze acele 8 ore suplimentare la care el are dreptul nu doar in timpul saptamanii, ci si sambata, daca el asta vrea", a mai mentionat el, potrivit romaniatv.ro.