Deputatul PSD Laura-Mihaela Moagher anunta ca va incheia chiar astazi contractul de colaborare cu Lucian Radulescu, consilierul care a injurat si amenintat politisti.



"Am luat la cunostinta cu profunda indignare de atitudinea total nepotrivita a domnului Lucian Radulescu, in prezent consilier la cabinetul meu parlamentar de la Camera Deputatilor.

Sunt consternata de modul in care a reactionat acesta in momentul in care a fost supus controlului in trafic, pe raza comunei prahovene Paulesti, iar limbajul folosit si utilizarea legitimatiei de la Camera Deputatilor sunt complet inacceptabile. Acest lucru trebuie evitat de catre orice sofer oprit in trafic, la un control de rutina, cu atat mai mult de catre o persoana care detine, temporar, o functie intr-o institutie de stat!

Avand in vedere situatia precizata, am decis sa inchei orice colaborare cu domnul Lucian Radulescu, incepand chiar de astazi!", a scris Laura Moagher pe Facebook.