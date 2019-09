Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a facut o postare pe pagina sa de Facebook, cu privire la atentatul din Afganistan, sustinand ca "diplomatul roman care a decedat aparand sediul Ambasadei este un adevarat erou".

"Am primit, cu profunda durere, vestea tragica privind atacul terorist care a avut loc in Kabul in seara zilei de luni, 02 septembrie 2019, in urma caruia un reprezentant al Ambasadei Romaniei in Afganistan a murit si un altul a fost grav ranit.

Diplomatul roman care a decedat aparand sediul Ambasadei este un adevarat erou, care merita intreaga noastra recunostinta pentru sacrificiul sau suprem.

Gandurile noastre se indreapta catre familia si prietenii indurerati. Totodata, avem speranta ca romanul ranit se va recupera curand si va putea reveni acasa cu bine.

Condamnam cu toata fermitatea acest cumplit atac si ne exprimam convingerea ca un astfel de act nu va putea submina eforturilor internationale de stabilizare a Afganistanului.

Romania a fost si va continua sa fie un aliat solid si dedicat angajamentelor comune pentru asigurarea securitatii spatiului euro-atlantic, inclusiv printr-o contributie semnificativa la eforturile NATO din cadrul Misiunii Resolute Support. Ne facem datoria in continuare ca parte a celei mai puternice aliante politico-militare.

Vom lucra indeaproape cu ceilalti aliati si parteneri in vederea sporirii masurilor de securitate, astfel incat militarii si civilii nostri care se dedica misiunii din teren sa fie cat mai bine protejati", a scris Mihai Fifor pe Facebook.