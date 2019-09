Jurnalistul Radu Tudor a declarat, cu privire la atentatul terorist din Afganistan, ca actele teroriste nu au amenintat Romania, "ci a fost vizat intregul compound de reprezentante diplomatice, comerciale si ale unor firme de securitate".

"A fost una dintre cele mai puternice explozii care s-a auzit vreodata in capitala Afganistanului, in Kabul”, a spus jurnalistul, potrivit site-ului antena3.ro.

"In urma acestei explozii s-a creat acel crater imens, au murit oameni si s-au creat pagube materiale imense. Dupa acea stare de panica a constat in patrunderea in interiorul Green Village a cinci atentatori fundametanlisti islamici inarmati cu grenade si pistoale mitraliare. Populatia Romaniei trebuie sa inteleaga ca nu Romania a fost amenintata de terorism, ci a fost vizat intregul compound de reprezentante diplomatice, comerciale si ale unor firme de securitate. Sunt vizate obiective occidentale cu scopul precis de a face cat mai multe victime din randul tarilor occidentale”, a mai spus Radu Tudor.