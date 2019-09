"Soldatii si diplomatii romani care merg in zone de conflict isi risca viata in fiecare zi alaturi de aliatii nostri, dar nu sunt intotdeauna vizibili. Unul dintre ei si-a pierdut viata in atentatul recent de la Kabul, salvand viata colegilor sai. Condoleante familiei si insanatosire grabnica celor raniti.

Condamn cu fermitate acest atentat si perpetuarea fenomenului terorist care face in continuare victime.

Atentatul de la Kabul demonstreaza ca nu ne mai putem permite deloc momente in care sa lasam garda jos, terorismul si radicalizarea nu tin cont de nicio regula a sistemului international. Tocmai din acest motiv nu trebuie sa inchidem nicio clipa ochii in fata acestui pericol constant.

Combaterea terorismului trebuie sa fie o prioritate majora pentru UE, NATO si statele membre, precum si pentru partenerii internationali", a scris Barna pe Facebook.