"Am aflat cu profunda tristete vestea mortii unui reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul si ranirea grava a altuia, in urma unui atac terorist care a avut loc in noaptea de luni spre marti, la Kabul, in Afganistan.

Din pacate, actiunile teroriste continua sa curme vieti nevinovate peste tot in lume. Astfel de atacuri sunt profund condamnabile!

Asa cum am afirmat de fiecare data, prin colaborare si cooperare internationala, trebuie sa ne concentram eforturile pentru asigurarea securitatii cetatenilor in fata actualelor amenintari, in mod special in prevenirea si combaterea terorismului.

Condoleante familiei romanului pentru greaua pierdere si multa putere de lupta celui ranit pentru a trece peste aceasta cumpana!", a scris Ana Birchall pe Facebook.