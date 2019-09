Atacul de la Kabul a tintit Ambasada Romaniei de acolo si angajatul roman care a murit, dandu-si viata pentru a-i salva pe ceilalti, era nascut in 1976 si facea parte din echipa de securitate a misiunii diplomatice, a declarat, marti, ministrul de Externe, Ramona Manescu.



"Este un moment foarte tragic pentru Romania, in principal nu doar pentru misiunea noastra diplomatica acolo, nu doar pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru Romania, pentru ca un om si-a pierdut viata, practic, un om tanar si-a dat viata pentru a-i salva pe ceilalti, intr-un efort de a combate acest atac terorist. (...) Realmente si-a dat viata pentru a-i salva pe ceilalti. Si-a facut datoria pana in ultimul moment", a spus Ramona Manescu, la Antena 3.

In acest sens, ministrul a vorbit despre eventualitatea ca romanul mort sa aiba funeralii nationale. "Merita toate onorurile si merita tot respectul nostru", a apreciat ea.

Sefa diplomatiei a afirmat ca Ambasada Romaniei la Kabul a fost tinta atacului. "Din pacate, a fost tintita ambasada, misiunea Romaniei acolo. Atacul a inceput aseara. A fost un atac sustinut, cu masini capcana, cu 'tot tacamul', asa cum sunt obisnuiti teroristii talibani sa actioneze", a spus ea si a descris atacul ca pe un "asalt".

"Dupa ce au atacat cladirea principala, in care erau colegii nostri, au incendiat alte cladiri anexe. Locul nu mai poate fi utilizat", a detaliat Ramona Manescu. Ministrul a spus ca echipa Ambasadei Romaniei de la Kabul era formata din 12 persoane.

Totodata, Manescu a precizat ca romanul ranit este "in afara oricarui pericol, este stabil", scrie Agerpres.

Ministrul de Externe a adaugat ca, in aceasta situatie, reprezentantii misiunii diplomatice romane au colaborat cu Ministerul roman al Apararii. "Suntem in contact cu colegii de la Aparare. Cu ei am facut si evacuarea in baza NATO si probabil vom face si transportul colegilor catre casa", a detaliat ea.

Manescu vorbeste despre situatia de securitate din Afganistan

"Este incredibil cum in continuare, cu toate eforturile pe care Romania si toate tarile partenere NATO le fac in Afganistan, in continuare avem aceste atacuri teroriste. (...) S-a intamplat acum sa atace misiunea romana acolo, dar este la ordinea zilei aceasta situatie", a punctat Manescu.

Ea a spus ca prioritatile sunt repatrierea angajatilor ambasadei si gasirea unui spatiu pentru desfasurarea activitatii misiunii diplomatice in viitor.

In acest sens, ministrul de Externe a vorbit despre angajamentul Romaniei in misiunile antiteroriste.

"Cu atat mai mult suntem datori sa continuam lupta noastra impotriva terorismului si sa ramanem alaturi de partenerii din NATO si in Kabul si in orice alt loc este nevoie de noi", a subliniat Manescu.

Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit si altul a fost grav ranit in urma atacului terorist care a avut loc in noaptea de luni spre marti, la Kabul, in Afganistan, a anuntat marti seara Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit sursei citate, cetateanul roman ranit urmeaza sa fie transferat cat de curand posibil in Europa, in functie de evolutia starii de sanatate, pentru a beneficia de asistenta medicala de specialitate, a informat ministerul.

MAE a precizat ca atat seful misiunii diplomatice, cat si seful echipei de paza din cadrul ambasadei au fost evacuati intr-o baza militara din apropiere, fiind in afara oricarui pericol.

Un atentat sinucigas, revendicat de talibani, a avut loc in centrul capitalei afgane Kabul, la scurt timp dupa o intalnire intre presedintele Ashraf Ghani si emisarul american Zalmay Khalilzad dedicata proiectului de acord de pace cu insurgentii afgani, dupa cum a transmis AFP.

Atacul a survenit intr-un moment in care la televiziunea afgana era difuzat un interviu cu Zalmay Khalilzad, in care acesta vorbea despre un posibil viitor acord de pace cu talibanii.