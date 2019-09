"Condamn ferm atacul terorist sangeros din Afganistan, in urma caruia un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar altul a fost ranit. Acest act de o cumplita cruzime in care au fost ucisi mai multi cetateni straini si peste 100 de persoane au fost ranite nu ne clatina determinarea si nu ne abate de la angajamentul nostru, alaturi de partenerii internationali, in lupta impotriva terorismului.

Transmit condoleante familiei cetateanului roman care si-a pierdut viata in urma acestui atac, precum si tuturor celor care au pierdut pe cineva drag, iar celor raniti le doresc multa sanatate si putere pentru a se recupera cat mai rapid.

Guvernul Romaniei isi reafirma sprijinul pentru actiunile de instaurare a pacii si stabilitatii durabile in Afganistan", a scris Dancila pe Facebook.