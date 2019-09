Ministerul Afacerilor Externe a facut cateva precizari in contextul atacului terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan.

"In cursul noptii de 2 spre 3 septembrie 2019, in cadrul campusului in care isi desfasoara activitatea Ambasada Romaniei la Kabul a avut loc un atac terorist indreptat impotriva cetatenilor straini.

In urma atacului, un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit.

Cetateanul roman ranit urmeaza sa fie transferat cat de curand posibil in Europa, in functie de evolutia starii de sanatate, pentru a beneficia de asistenta medicala de specialitate.

Ministrul Ramona Manescu a avut o convorbire telefonica cu seful misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul si ramane in legatura permanenta pentru acordarea sprijinului necesar.

MAE este alaturi de familiile colegilor nostri

Transmitem sincere condoleante familiei victimei si recuperare rapida persoanei ranite.

Precizam ca atat seful misiunii diplomatice, cat si seful echipei de paza din cadrul ambasadei au fost evacuati intr-o baza militara din apropiere, fiind in afara oricarui pericol.

Reprezentantul Ambasadei Romaniei la Kabul ramane in contact cu Centrala Ministerului Afacerilor Externe si cu toate autoritatile competente in vederea repatrierii trupului neinsufletit, precum si a transferului, in conditii de siguranta, a cetateanului roman ranit.

Ministerul Afacerilor Externe condamna in termenii cei mai fermi atacul terorist si reitereaza sprijinul Romaniei in lupta impotriva terorismului, in toate formele sale de manifestare", se arata intr-un comunicat MAE.