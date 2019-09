Un atentat sinucigas revendicat de talibani a avut loc luni seara in centrul capitalei afgane Kabul, la scurt timp dupa o intalnire intre presedintele Ashraf Ghani si emisarul american Zalmay Khalilzad dedicata proiectului de acord de pace cu insurgentii afgani, transmite AFP.



Update - Numarul de morti in urma atacului cu masina-capcana revendicat de talibani si care a vizat o tabara locuita de straini la Kabul a urcat la 16, a anuntat marti Ministerul de Interne al Afganistanului intr-un comunicat, informeaza dpa.

Alte circa 120 de persoane au fost ranite in atac, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi, citat in comunicat.

Potrivit lui Rahimi, toate victime sunt afgani civili si angajati ai taberei, care gazduieste contractori straini si organizatii non-guvernamentale.

Cinci atacatori care doreau sa se angajeze in lupte dupa explozie au fost lichidati de fortele de securitate, a adaugat Rahimi.

Cel putin 400 de cetateni straini au fost salvati si transferati intr-un loc sigur de politia afgana, potrivit purtatorului de cuvant al ministerului.

O operatiune de curatare care a urmat incidentului a fost incheiata in jurul orei locale 05:00 (03:00 GMT), a mai informat Ministerul de Interne afgan.

Atacul a survenit intr-un moment in care la televiziunea afgana era difuzat un interviu cu Zalmay Khalilzad, in care acesta a vorbit despre un posibil viitor acord de pace cu talibanii.

Atentatul, urmat de focuri de arma si explozia unei benzinarii cuprinse de flacari, s-a produs in apropierea vastului complex Green Village din Kabul, unde se afla agentii de asistenta si organizatii internationale, scrie Agerpres.

"Cinci cadavre si 50 de raniti - toti civili - au fost evacuati pana in prezent", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi.

Talibanii au revendicat atacul, comis, potrivit purtatorului lor de cuvant, Zabihullah Mujahid, de un kamikaze si un comando.

Zalmay Khalilzad, fost ambasador american in Irak si Afganistan, de origine afgana, a sosit duminica seara la Kabul. El a avut o intrevedere cu Ashraf Ghani pentru a-i prezenta rezultatele celei de-a noua runde de negocieri cu talibanii, incheiata de curand la Doha.

Diplomatul american discuta de aproape un an despre un compromis cu insurgentii pentru a pune capat celor 18 ani de razboi in Afganistan, iar un acord istoric in acest sens este considerat ca iminent.

Pana in prezent, guvernul afgan a fost tinut la distanta de tratativele de la Doha, talibanii motivand ca aceasta este doar o marioneta a Washingtonului.