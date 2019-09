Un proiect de lege depus de deputati PNL presupune ca sambata ar putea deveni zi lucratoare.



Cristian Vasilcoiu, sefului Serviciului de Comunicare din Ministerul Muncii, a postat pe Facebook expunerea de motive si modificarile propuse de catre deputati ce vizeaza legea nr. 53 din 2003.

La alegerea angajatilor, s-ar putea lucra platit sau la schimb cu o alta zi libera de pe parcursul saptamanii, potrivit wall-street.ro.

"Articolul 137 alin. (2) se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. Cu acordul salariatului, munca prestata cu caracter ocazional, intr-o zi de repaus saptamanal, se poate compensa si doar financiar, dar durata ei nu poate depasi 8 ore, astfel incat repausul saptamanal sa fie de minim 24 de ore", se arata in proiectul de lege.