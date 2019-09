Asistentii medicilor de familie au transmis o scrisoare deschisa catre ministrul Sanatatii, spunandu-si nemultumirile legate de salariile foarte mici. Fata de asistentii spitalelor, ei au aceleasi venituri foarte mici, cu toate ca salariile din sistemul medical au crescut.

Chiar daca au terminat aceleasi studii ca si cei care lucreaza in spitale, asistentii din cabinetele medicilor de familie se plang ca au un salariu minim pe economie.

"Va rog sa-mi raspundeti unde ne-am incadra noi, umilitii sistemului, noi care asiguram medicina primara, noi care venim in contact cu toate bolile transmisibile, noi care trebuie sa stim pe toate? Un salariu mizerabil de 1.420 de lei, cu o vechime in munca de 20 de ani cu grad principal, credeti ca este suficient pentru a trai decent in aceasta tara?", a declarat un asistent medical.

Desi in luna iulie a acestui an, veniturile cabinetelor medicale au crescut cu 30%, asistentii se plang ca ei nu au primit nicio marire de salariu, potrivit site-ului adevarul.ro.

"Va scriu in numele meu si al colegelor mele, asistente in medicina de familie si am speranta ca veti iesi public cat de curand si ca ne veti raspunde la intrebari. Ati marit veniturile pe cabinete cu 30% si ati reusit sa aveti medici multumiti si asistenti umiliti. Trebuie sa va ganditi ca intr-un cabinet este o echipa medic-asistent si la mijloc sunt pacientii care vor avea de suferit daca aceasta echipa nu exista", a spus o alta asistenta medicala.

Pe langa toate astea, asistentii din cabinetele medicilor de familie sustin ca, de foarte multe ori, programul lor de lucru depaseste cele opt ore si ca sunt pusi sa faca si lucruri care nu intra in fisa postului.