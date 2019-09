Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a felicitat-o pe Dana Girbovan pentru faptul ca a ramas in magistratura, si nu s-a alaturat Guvernului Dancila, spunand ca are "o impresie foarte buna despre competenta profesionala si moralitatea doamnei judecator".

"Fara sa o cunosc personal am o impresie foarte buna despre competenta profesionala si moralitatea doamnei judecator Garbovan - faptul ca ramane magistrat este un castig pentru Justitie. Sunt sigur ca daca ar fi ajuns alaturi de Viorica Dancila si actualul Guvern s-ar fi compromis definitiv si irevocabil!

In viata platesti un pret foarte mare cand te «incurci» cu oameni neseriosi, mincinosi, lipsiti de calitati profesionale sau morale ( stiu din propria experienta). Nu o sa inteleg niciodata de ce s-a lasat pacalita Dana Garbovan sa intre intr-un proiect total gresit alaturi de personaje nefrecventabile.

Pentru omul si judecatorul Dana Garbovan faptul ca nu a ajuns in subordinea si in «Echipa» Vioricai Dancila reprezinta de fapt o mare sansa! Succes in magistratura", a scris Victor Ponta pe Facebook.