Jandarmeria Bucuresti are numai cuvinte de lauda pentru un angajat al institutiei, care ar fi avut misiuni in tari africane si in India, potrivit hotnews.ro

Jandarm roman, garda de corp a unui laureat al Premiului Nobel

"Sebi e genul de om dupa care se dau in vant femeile si barbatii, deopotriva, dar in moduri diferite. Pentru barbati, e genul de prieten cu care poti organiza o tabara de supravietuire in jungla, timp de cateva luni de zile, care sa includa pescuit cu harponul, hranit tigrii salbatici cu gogosi jungle-made si altele. Pentru femei, stim ca imaginile sunt graitoare. E calm, rafinat, politicos...si asta, zice el, datorita celei mai importante femei din viata lui - mama. Unde mai pui ca are un corp perfect tonifiat, de zici ca a luat creditul „Prima casa” si l-a investit intr-o sala de forta cu program permanent.

Pentru cine nu-l cunoaste, dar il vede imbracat in uniforma, e lesne de inteles ca e calit. Are o stapanire de sine si niste ochi „mereu la treaba” care il dau de gol. E genul de om care se va uita dupa explozibil in jurul masinii, atunci cand isi va duce copilul la scoala. Recunoaste si el ca o face uneori, cand merge la cumparaturi. Reminiscente ale misiunilor periculoase. Zice ca nu i-ar placea sa-i arunce cineva in aer pungile biodegradabile de cumparaturi. E si normal, la cat au ajuns sa coste...

Locotenent-colonel Sebastian TATU, 37 de ani, NECASATORIT, cadru militar activ al Jandarmeriei Bucuresti. Congo, Uganda, Egipt, India, Senegal. De Sebi zicem, ca noi tot prin Bucuresti... Acestea sunt tarile in care Sebi a executat misiuni internationale sub egida O.N.U. si in care a raspuns de 1300 de oameni. Ca orice ruda de la tara, l-am intrebat cum e. Zice ca nimic nu seamana cu ce e acasa. Diferente culturale, diferente sociale, tot... Mare parte din timpul petrecut acolo a antrenat politistii congolezi si a escortat diverse personalitati ale locului. A urcat si pe un vulcan activ, dar asta se incadreaza mai mult la prima parte, cea cu femeile care ii admira curajul... Din povestirea lui reiese ca pericole erau la tot pasul, dar un lucru e interesant de aflat: 'Nu puneau bombe, ca erau prea saraci. Atacurile erau cu maceta'. E interesant si faptul ca, acolo, maceta era considerata unealta agricola, astfel ca nu era nimic anormal sa vezi pe strada copii de 5, 7 sau 9 ani, cu macete.

Mai spune si ca toata lumea de acolo cunostea drapelul Romaniei si repetau obsesiv „Ceausescu, Ceausescu”. Apa calda la robinet devenise brusc un lux. Mustele care depuneau oua in ranile deschise ale soldatilor erau deja animale de companie. Asta l-a speriat destul de tare si l-a determinat sa-si lase barba, pentru a evita ranile deschise de dupa barbierit. Intre noi fie vorba, asta l-a facut si mai chipes, fapt atestat chiar de iubita lui actuala. (am spus ca e necasatorit, nu singur)

Recunoaste ca nu a fost usor. Zice ca moralul e cea mai importanta arma, intr-o astfel de misiune. Multi colegi de-ai lui au clacat si au parasit misiunea mai devreme. A fost dificil si pentru el sa coordoneze zeci de oameni. A invatat sa respecte diversitatea culturala si mai ales religioasa, reusind sa-si ajute toti colegii, cu care, ulterior, a ramas bun prieten.

Despre arme, despre care spune ca le detesta, ne relateaza ca erau peste tot: „Pana si gardianul de la banca avea o mitraliera”. Ca in orice poveste despre teatru de operatii, si in povestea lui baza i-a fost atacata. Ascultam ca nepotii pe genunchii bunicului despre cum a gestionat situatia, despre cum si-a bagat oamenii in adaposturi cu veste si casti antiglont peste pijamale, pe sub rafale de mitraliere. Adrenalina creste cand ne povesteste ca, de nenumarate ori, l-a escortat pe un laureat al Premiului Nobel pentru Pace, pe doctorul Mukwege, un erou al locului. Google it! Noi am facut-o!

Ca tot veni vorba de adrenalina, sa va povestim cum a fost la un pas sa fie linsat cu macete de catre localnici, din cauza unui accident rutier usor, de care nici macar nu era vinovat? Ar fi prea mult pentru inimile civile ale cititorilor. Va promitem, insa, ca va vom oferi ocazia sa-l cunoasteti pe viu pe Sebi. Pe viu, asa cum a scapat el dupa atatia ani de stat in razboi... Va urma!", se arata intr-o postare pe Facebook.