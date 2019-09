Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat cererea judecatorului Dana Girbovan de renuntare la demisia din magistratura.



Conform unor surse citate de Mediafax, decizia ar fi fost luata cu opt voturi pentru si un vot impotriva.

Judecatorul CSM Andrea Chis a solicitat sesizarea Inspectiei Judiciara in vederea stabilirii daca presedintele UNJR, Dana Girbovan, a savarsit sau nu vreo abatere disciplinara in momentul in care ar fi negociat politic functia de ministru al Justitiei.

"Parerea mea este ca se poate retrage o astfel de demisie. In legatura cu ceea ce a propus doamna judecator, cred ca se ridica o alta problema si anume daca a accepta fara a fi eliberat din functie nominalizarea pentru o functie in Executiv reprezinta sau nu activitate cu caracter politic care, din perspectiva Legii statutului art. 99 litera d., reprezinta abatere disciplinara sanctionabila conform art. 100 doar cu retrogradarea din functie sau excluderea din magistratura", a spus Chis, citata de wall-street.ro.

Dana Girbovan si-a retras demisia din magistratura, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins numirea sa in functia de ministru al Justitiei.