"Sunt extrem de indignat, la maximum, am insistat si aseara, cand am aflat, sa se reaprinda faclia. (...). Era o suma insignifianta de platit, de sub sase mii de lei, pe care ii plateam instantaneu. Banii au fost platiti luni dimineata, numai ca nu s-a putut da drumul la gaz pana astazi (...), pentru ca s-a constatat ca nu s-a facut revizie de doi ani la instalatia de gaz si ca trebuia platita acum sa se faca, circa 260 de lei. S-a platit imediat si s-a dat drumul. Este absolut condamnabil, la maximum, ca s-a intamplat asa ceva.

Nu exclud sa fie si un joc, pentru ca mi se pare aberant sa tai gazul pentru o factura de 5,6 mii de lei. Inevitabil, gestul mi se asociaza imaginii personale.

Cand este vorba despre cimitire, mai ales despre cel al Eroilor, si vezi ca nu e ingrijit, se putea face voluntariat prin societatile noastre (ale primariei, n.r.) intr-o situatie de forta majora. Nu pot si sa colind cimitirele sa vad daca sunt ingrijite, dar ii voi trage la raspundere, pentru ca acum am aflat", a declarat primarul Nicolae Robu, citat de dcnews.ro.