Marti pe zi "vremea va fi caniculara, cerul va fi mai mult senin, apoi se va innora treptat. Vantul va sufla slab si moderat, temperatura maxima se va situa in jurul a 35 de grade, iar cea minima va fi de 19 - 20 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca, spre 17 grade.

Vremea se va raci accentuat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 25 de grade. Vor fi innorari si, mai ales dupa-amiaza si noaptea, temporar va ploua. Vantul va avea unele intensificari cu viteze, in general, in jurul a 45 km/h", anunta meteorologii.