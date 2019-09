Flacara "eterna" din Cimitirul Eroilor nu mai arde, intrucat Primaria nu ar mai fi platit gazul.



Cu doar cateva luni inainte de comemorarea a 30 de ani de la izbucnirea Revolutiei din 1989, Cimitirul Eroilor din Timisoara a fost napadit de buruieni, iarba si mizerie.

"Am avut numeroase evenimente in Timisoara, ati vazut, ultimul a fost cu evreii in Parcul Botanic. Au fost si ploile, dar astazi trimit oameni acolo, sa coseasca, sa faca ordine, stati linisti ca se rezolva. Cred ca nu s-a intervenit de trei saptamani, dar va spun ca se intra. Vedeti, iarba creste repede. Le promit revolutionarilor ca ne vom ocupa de acel loc o data pe saptamana. Noi mai avem acolo si alte obiecte. Ne ocupa de zona Ostasului necunoscut, la parcela militarilor sovietici, polonezi, francezi. Pana marti la pranz va fi totul curat in Cimitirul Eroilor. Dar trebuie ca administratorii cimitirului sa isi adune mizeria si sa tina ordine", a mentionat Andrei Dragila, directorul Horticultura SA, citat de adevarul.ro.

Un alt lucru ce poate fi observat este ca nu mai arde flacara eterna, responsabilii cimitirului sustinand ca Primaria nu a mai platit gazul.