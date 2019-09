Pentru al patrulea an la rand, intre 6 si 8 septembrie, Bucurestiul devine capitala europeana a mancarii street food, pentru ca incepe festivalul The Carnival.



Timp de trei zile, Romexpo devine gazda celui mai mare festival gastronomic de pe continent care va aduce impreuna cele mai populare food truck-uri din Romania, artisti stradali si acrobati colorati si nu in ultimul rand, unii dintre cei mai indragiti artisti ai momentului din tara sau din strainatate. The Carnival propune si anul acesta o experienta inedita care combina mancarea street food din peste 10 bucatarii internationale cu muzica live de calitate, toate savurate intr-o atmosfera vesela si relaxata.

The Carnival ajunge la HOSPICE in cadrul unei campanii de CSR

Cea de-a patra editie a The Carnival a adus si un proiect de CSR. Organizatorii si-au propus sa ofere experienta The Carnival si celor care nu se pot bucura de astfel de evenimente. Pe data de 23 august, o parte a festivalului de street food a ajuns in in tabara HOSPICE de la Adunatii Copaceni. Acolo au fost gazduiti, in acea perioada, copii care au pe cineva drag bolnav sau au pierdut unul dintre parinti, iar cel putin pentru cateva zile, acestia au fost ajutati sa uite de suferinta cu care se confrunta inca de la varste fragede. Timp de o zi, acestia s-au bucurat de mancare si deserturi street food savuroase, intr-o atmosfera colorata si prietenoasa.

The Carnival aduce si anul acesta surprize. Iata care sunt 7 dintre lucrurile care nu trebuie ratate in cele trei zile de festival:

Calatoria culinara in jurul lumii

Potrivit unui comunicat remis 9am, peste 60 de food truck-uri din Romania vor jongla cu sute de preparate din 10 bucatarii internationale. Fiecare dintre ele are o poveste, pe care au creat-o chiar proprietarii lor, tineri care au calatorit prin toata lumea pentru a culege cele mai bune retete. Asadar, veti regasi burgeri suculenti in combinatii inedite, frigarui de berbecut originare din zona Abruzzo, pizza napoletana, pulled pork si hot dogs americani, wursti autentici bavarezi, tacos, burritos ca in Mexic, arepas columbiene, paella spaniola, paste, grills&barbecues si multe alte surprize asiatice. Si lista de deserturi este la fel de generoasa. Aceasta cuprinde churros, clatite, inghetata sau gaufre belgiene. Va asteptam sa le degustati si sa le aflati povestea la The Carnival!

Dinner In The Sky

The Carnival a pus mereu mancarea in contexte inedite, iar cei care doresc o cina printre nori, departe de firul ierbii, sunt asteptati la Dinner In The Sky. Preparatele gourmet si vinurile de calitate sunt asezonate cu o priveliste panoramica deasupra Bucurestiului.

Gatesti virtual cot la cot cu chef Adi Hadean

Pentru cei care si-au dorit vreodata sa gateasca impreuna cu Adi Hadean, The Carnival ofera aceasta sansa, cel putin virtual. Doritorii sunt asteptati la studioul Chroma unde isi vor putea face scurte video-uri in care vor aparea gatind alaturi de celebrul chef.

Muzica live de calitate

Fiecare seara de festival are o tematica aparte care ii reuneste pe artistii ce vor urca pe scenele festivalului The Carnival. Pe 6 septembrie are loc Friday Fiesta, unde headlineri sunt Subcarpati, Cred Ca Sunt Extraterestru, Basska si multi altii. Sambata sta sub semnul Saturday Beats cu un show exploziv al artistilor Sunnery James & Ryan Marciano, Peter Bjorn and John, Asian Dub Foundation Sound System si multi alti artisti locali. Carnavalul se va incheia cu un Sunday Picnic, cand pe scena pe scena vor urca Nouvelle Vague, Balthazar, Hindi Zahra, FiRMA, The Mono Jacks, Byron si multi altii.

We Love Retro si Funk Rock Hotel

Pentru prima data The Carnival va include sub umbrela sa si evenimente speciale precum We Love Retro care ii va aduce pe scena pe No Mercy, Nana, Coolio sau Rednex, Funk Rock Hotel al carui line up este format din: Omul cu sobolani, Parazitii, Alternosfera sau E.M.I.L si Battle Arena Showcase care ii va aduce pe scena pe Nane, Celula de criza si Motanu’.

Momente de street art

In cele trei zile de festival, vor avea loc momente cu acrobati colorati, spectacole de magie si jonglerii cu flacari. Participantii vor putea sa isi lase frau liber imaginatiei si sa isi creeze propria melodie cu ajutorul Grande Piano, instrumentul de arta stradala care a ajuns in marile orase ale lumii. Mai mult, acestia vor fi intampinati de Jokerul The Carnival, inalt de 5 metri si realizat din sarma de cel mai talentat artist din domeniu- Paul Cordos.

Gasca Zurli- spectacol special in Kids Corner

The Carnival este un festival pentru intreaga familie. Anul acesta organizatorii The Carnival vor construi cea mai mare zona pentru copii de pana acum. Mai mult, sambata, 7 septembrie, este programat si un concert Gasca Zurli in perimetrul The Carnival.