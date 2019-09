"Incepand de marti de la ora 13:00, pana miercuri la ora 10:00, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat, la inceput in zona Carpatilor Orientali si in Moldova, apoi local si in Transilvania. Vor fi averse torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, frecvente descarcari electrice si grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 50...60 l/mp.

Intervale cu manifestari de instabilitate atmosferica vor fi pe arii restranse si in celelalte regiuni", arata meteorologii.

Vizate sunt judetele: Maramures, Bistrita Nasaud, Suceava, Botosani, Mures, Harghita, Neamt, Iasi, Brasov, Covasna, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati, partial - Prahova si Buzau.