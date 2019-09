Primarul general Gabriela Firea a anuntat luni ca ia in calcul o serie de modificari la proiectul de hotarare care vizeaza introducerea vinietelor electronice pentru utilizarea drumurilor publice din Capitala, astfel incat proprietarii sa plateasca in functie de gradul de poluare generat de masina.



"Avand in vedere numarul mare de mesaje pe care le-am primit, am luat hotararea sa reformulam acel articol, care se refera la autoturismele inmatriculate in alte judete, dar care circula zilnic prin Bucuresti - deci nu sporadic, intamplator - si sa reformulam, sa imbunatatim acest articol. Mai ales ca, pana la urma, este adevarat, trebuie sa ne referim la norma de poluare a unui autoturism si nu neaparat la judetul unde este el inmatriculat. (...) Practic, se propune ca toate autoturismele cu grad mare de poluare, fie ca sunt din Capitala, fie ca sunt inmatriculate in alte judete, fie ca tranziteaza intamplator Capitala sau sunt aici in trafic zi de zi, sa fie privite prin prisma normei de poluare. Si anume: ramane ideea ca in zona cea mai aglomerata, cea mai poluata, in Centru, sa fie interzise autoturismele non-Euro, Euro 1 si 2, de asemenea si cele care intra in Capitala sa aiba acelasi regim, precum si autoturismele care sunt zilnic in trafic, dar nu sunt inmatriculate in Bucuresti. Practic, vom interzice in zona centrala aceste autoturisme non-Euro, Euro 1 si 2 si vor plati vinieta pentru restul teritoriului Municipiului Bucuresti, altul decat zona centrala", a explicat primarul, intr-o transmisie live pe Facebook.

In ce priveste autoturismele Euro 3, Firea a precizat ca a primit numeroase mesaje in care se recomanda interzicerea accesului acestora in zona centrala.

"In acest moment, pentru aceasta categorie, nu pot sa va spun exact cum va arata modificarea, dar tin sa subliniez faptul ca am tinut cont de mesajele dumneavoastra si vom analiza impreuna cu specialistii nostri daca vom include si autoturismele Euro 3 alaturi de cele non-Euro, Euro 1 si Euro 2 sau vor ramane asa cum am propus noi initial, cu acea taxare pentru norma de poluare", a spus ea.

Referitor la rezidentii din zona centrala, care sunt proprietarii unor masini non-Euro, Euro 1 si Euro 2, Firea a precizat ca specialistii analizeaza posibilitatea includerii acestora intr-un program special, care sa ofere sustinere pentru achizitia unei masini nepoluante sau a unor electrocasnice.

"Analizam includerea rezidentilor din zona centrala (...) intr-un program prin care, impreuna cu Primaria Capitalei, sa fie sprijiniti: daca nu mai au masina, sa isi achizitioneze una nepoluanta; daca mai au un autoturism, sa renunte la aceasta masina poluanta si, eventual, sa existe o despagubire sub forma de vouchere, asa cum am mai practicat. Prin aceste vouchere sa se poata achizitiona un televizor, un aragaz, microunde, orice se poate cumpara de la un magazin de electrocasnice", a afirmat Firea.

In privinta taximetristilor cu masini poluante, Firea a precizat ca a fost initiat un dialog cu reprezentantii acestora in vederea identificarii unei solutii, scrie Agerpres.

Vinieta electronica Oxigen-B

Primarul General, Gabriela Firea, a anuntat pe 14 august lansarea in consultare publica un proiect care vizeaza introducerea vinietelor electronice de utilizare a drumurilor publice din Capitala.

In forma initiala, proiectul prevedea achizitionarea vinietei electronice Oxigen-B (Bucuresti), cu un pret de 10 lei pe zi, sau 1.900 de lei pe an, pentru autoturismele inmatriculate in alte orase sau state care tranziteaza capitala. Daca autoturismele inmatriculate in alte orase sau tari sunt si cu grad ridicat de poluare, adica Non euro, Euro 1, Euro 2 vor fi complet interzise in Centrul Capitalei.

Potrivit unei alte propuneri, pentru autovehicule inmatriculate in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, cu norma de poluare Euro 3, accesul in zona centrala este permis numai in urma achizitionarii unei viniete electronice de tip Oxigen-C (Centru), in valoare de 75 de lei /luna, respectiv 900 lei pe an.

Conform proiectului, autoturismele inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, cu grad mare de poluare: Non Euro, Euro 1, Euro 2, vor fi interzise si ele in zona centrala a Capitalei.

Restrictiile ar urma sa se aplica incepand cu 1 ianuarie 2020 zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 07,00-22,00, cu exceptia sarbatorilor legale.

Zona de utilizare a vinietei Oxigen-B, denumita Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), se afla in perimetrul delimitat de: P-ta Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - sos. Stefan cel Mare - str. Polona - str. Mihai Eminescu - str. Traian - bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Sincai - str. Lanariei - Calea Serban Voda - bd. Marasesti - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. B.P. Hasdeu - str. Vasile Parvan - str. Berzei - str. Buzesti - P-ta Victoriei, inclusiv limitele acestuia.

Ar urma sa fie exceptate de la plata vinietelor cateva categorii de autovehicule care apartin serviciilor publice comunitare, pentru situatii de urgenta, ambulanta, SMURD, pompieri, autoturismele special adaptate persoanelor cu dizabilitati, plus altele prevazute de legislatia de specialitate.