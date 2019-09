Vara s-a terminat si asta inseamna sfarsitul vacantei si inceputul anului scolar. Tehnologia se integreaza din ce in ce mai mult in viata noastra, dar si in sistemul educational. Am facut o lista cu patru gadgeturi de care veti avea nevoie in aceasta toamna pentru intoarcerea la scoala..







Mai mult sau mai puțin, învățăm toată viața și avem nevoie gadgeturi care să ne ajute să administrăm eficient procesul de învățare. Un telefon a devenit computerul pe care-l folosim cel mai des. Este prezent cu noi peste tot, chiar și la școală sau la facultate. De aceea, există o nevoie pentru smartphone-uri performante, cu o autonomie îndelugată și care să funcționeze bine atunci când ai nevoie. Un smartphone pentru școală Pentru acest început școlar noi îți recomandăm un telefon mobil OnePlus 6T. Nu este de ultimă generație, dar are componente de top și oferă o performanță foarte bună. Smartphone-ul are procesor Snapdragon 845, 8 GB memorie RAM și un spațiu de stocare de 128 GB. Asta înseamnă că nu veți avea probleme cu nicio aplicație din Play Store, oricât de solicitantă ar fi. Telefonul cu ecran de 6.41 inchi este disponibil aici la reducere și dacă-l cumpărați acum primiți cadou o cartelă SIM Vodafone. Laptop sau desktop pentru facultate? Oricât de util ar fi un telefon la redactare de texte, editare foto-video și mesagerie, de multe ori preferăm să folosim un dispozitiv cu un ecran mai mare și cu o tastatură. Pentru astfel de sarcini este util un laptop, iar Asus X509FA pare a fi unul potrivit pentru studenți și elevi. Acesta vine cu un procesor Intel Core i3-8145U, 4 GB RAM și un spațiu de stocare de 1 TB, îndeajuns de mult pentru toate proiectele de la școală. Ecranul este unul de 15,6 inci și are o rezoluție Full HD. Îl găsiți aici la reducere. Dacă doriți un sistem mai performant, dar nu aveți spațiu în casă sau nu doriți un clasic desktop (unitate + monitor), atunci puteți încerca un sistem all-in-one de la Lenovo. IdeaCenter 730S are un procesor i5-8250U până la 3,40 GHz, 16 GB RAM, o placă video AMD Radeon 530 2 GB și un spațiu de stocare format dintr-un HDD de 1 TB și un SSD de 512 GB. Ecranul cu o diagonală de 23,8 inci este touch și are rezoluție Full HD. Este un sistem elegant și minimalist și-l puteți cumpăra de aici. Reduceri la ghiozdane înainte de începerea școlii Pentru că este necesar să vă cărați toate gadgeturile, caietele și cărțile la facultate sau la școală vei avea nevoie și de un rucsac. Poți alege orice fel de rucsac de la o tarabă sau poți investi într-unul de calitate, ce este mai rezistent și oferă mai multe posibilități pentru stocarea tuturor obiectelor ați putea avea nevoie. Buzunarele rucsacului HP Omen X Transceptor sunt spațioase, curelele de umăr sunt căptușite, iar catarama Fidlock îți asigură o operabilitate cu o singură mână pentru acces rapid.

Mai multe despre scoala, Smartphone, reduceri, gadget, toamna, ghiozdane

