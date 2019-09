Romanii care au avut rabdare in timpul verii si au pastrat economiile pentru a le folosi mai eficient in vacante de toamna sunt rasplatiti pe deplin de companiile aeriene sau lanturile hoteliere, intrucat scaderile de preturi pot duce si la injumatatirea tarifelor din lunile aglomerate.

Scaderi de preturi catre destinatii preferate ale romanilor

Cea mai mare diferenta de pret pentru zborurile cu plecare din Romania se regaseste in rutele catre Marea Britanie: Pretul mediu al zborurilor catre Regatul Unit in lunile de toamna este mai mic cu 47% fata de pretul mediu pentru lunile iunie-august. O scadere importanta se remarca si in zborurile catre Franta, preturile medii devenind cu 43% mai mici decat cele din timpul verii.

Alte tari vizitate intens de romani, catre care preturile medii ale zborurilor sunt reduse in lunile de toamna sunt Italia (31%), Spania (29%), sau Grecia (23%).

In ceea ce priveste cazarea, proprietarii unitatilor au pregatit tarife atragatoare, dar nu toate sunt mai mici decat in sezonul estival. De aceasta data Grecia conduce topul reducerilor dintre tarile deja mentionate, oferind cazari cu 34% mai ieftine in lunile de toamna. In vestul continentului, camerele de hotel din Spania si Italia au preturi medii cu 22% mai mici, respectiv 20%, iar cele din Franta ofera cele mai mici reduceri din top, de 4%.

Exemple concrete: un zbor Timisoara - Milano in mijlocul lunii octombrie poate fi achizitionat cu 17 EUR, iar un zbor dus-intors din Cluj catre New York la finalul aceleiasi luni costa 419 EUR.

Din Bucuresti se poate zbura catre Roma in mijlocul lunii noiembrie cu doar 24 EUR/pers (dus-intors) iar catre Amman la finalul lunii cu 46 EUR/pers (dus-intors).

Mai multe oferte de vacante cu plecare din Romania pot fi gasite pe Pagina de Oferte a blogului momondo, unde preturile sunt actualizate in fiecare zi.

Cele mai cautate orase pentru vacante de toamna

Romanii care isi planifica vacantele din timp obisnuiesc sa beneficieze de preturi mai mici, iar daca perioada de zbor este dupa sezonul estival, calatoriile devin mai mult decat convenabile.

Roma este orasul cu cele mai multe cautari de zboruri pentru lunile septembrie-noiembrie, urmat de Barcelona, Paris, Phuket si Londra. Pe langa comunitatile mari de romani existente in orasele europene, multi calatori ajung aici pentru a explora locatiile bucurandu-se de temperaturi placute pentru promenada si de diminuarea aglomeratiei din timpul verii.