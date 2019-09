O operatoare de la 112 a insultat o femeie de etnie rroma, care apelase numarul de urgenta, dupa ce a fost batuta in urma cu cateva luni de catre un sofer de microbuz, in gara Zalau. Cazul a revenit in atentia publicului, dupa ce Libertatea a a facut publica integistrarea convorbirii.

Stenogramele convorbirii:

Operator 112: 112 ce urgenta aveti?

Florica: Alo, buna ziua. As vrea sa vina politia, doamna, un sofer de-aicea mi-o omorat copilul aicea cu matura.

Florica: Acuma o pornit, acuma o pornit.

Operator: Alo, alo. Draga mea. Draga mea.

Florica: Da.

Operator: In ce... unde sunteti? (Un copil plangand pe fundal)

Florica: Vin de la spital, doamna, si n-o vrut sa ma ieie nici cum.

Operator: Deci n-am inteles nimica. Doamna!

Florica: Si m-o batut cu matura, doamna. (Se aud plansete de copil)

Operator: Cine te-o batut cu matura?

Florica: Soferul ala. Si mi-o lovit copilul doamna. Aicea pe strada. [Lamureste ca e vorba de vatamare corporala fata de ea si de copil.]

Operator: Hereclean sau unde sunteti? (Plansete de copil pe fundal)

Florica: Aicea la gara doamna, aici in Zalau. Aici in centru.

Operator: Baiii, femeieeee!

Florica: Da.

Operator: Cum te cheama?

Femeia : Moldovan Florica

Operator: Florica Moldovan, da?

Femeia: Da.

Operator: Localitate, strada, numar?

Florica: Cuceu, 294. N-o vrut sa ma ieie.

Operator: Alo, tu femeie, tu esti nebuna? Esti cu capul? Spune-mi in ce localitate te afli.

Florica: In Zalau, doamna, in Zalau.

Operator 112: Deci esti in Zalau?

Florica: Da.

Operator 112: Unde mai exact, pe ce strada esti in Zalau?

Florica: Poftim?

Operator 112: In ce strada esti in Zalau?

Florica: Aicea, doamna, la gara la... Aicea la autogara.

Operator 112: In autogara?

Florica: Da.

Operator 112: Tu femeilor, tu femeilor, tu, voi sunteti toate cu capul acolo? De ce urlati in halul asta ca nu intelege nimeni ce vreti.

Operator 112 : Credeti ca daca faceti...

Florica: Si copilul mi-i pe jos.

Operator 112: Alo.

Florica: Da.

Operator 112: Copilul are nevoie de ingrijiri medicale?

Florica: Da mi-o lovit copilul, doamna

Operator 112: Tu femeie, eu te-am intrebat daca ii trebe ambulanta!

Florica: Nu-i trebe, nu-i trebe.

Operator 112: Incheie cu tigania asta si nu mai urla! Da??? Deci esti in autogara din Zalau?

Apoi, telefonul Floricai Moldovan este luat de o femeie care i-a sarit in aparare.

A doua femeie: Alo? Politist: Da, politia.

Operator 112: Femeie, esti in autogara din Zalau? Repet intrebarea.

A doua femeie: Da, doamna.

Operator 112: Vorbeste la politie ca vorbiti ca ciorile.

Operator 112 : Trazni-v-ar! Du-te drecu! (catre politist): Vorbiti politia va rog ca m-o scos din toti pepenii.

Politist: Da.

A doua femeie: Buna ziua, domnu.

Politist: Da, buna ziua.

A doua femeie: Aicea am fost de fata in autogara la Cento ca asteptam sa imi vina un pachet.

Politist: Ce urgenta ai? Lasa-ma cu povestile!

A doua femeie: Si soferul cu care voia sa mearga o tiganca, sa spun ase, cu doi copii, la Cento, nu o luat-o si o luat matura si o dat si-n ea si-n copil. Pana i-o spart si medicamentele ce avea in mana.

Politist: Veniti la politia municipiului si depuneti plangere impotriva lui.

A doua femeie: Depuneti plangere?

Politist: Luati-i numarul de la masina si depuneti plangere.