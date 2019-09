Uraganul Dorian, insotit de ploi torentiale si vanturi cu viteze de pana la 300 de kilometri la ora, a facut ravagii, luni, in Bahamas, arhipelag din Caraibe pe care l-a lovit cu o intensitate fara egal in istoria sa, iar acum se indreapta spre coasta de est a SUA.



UPDATE 16:40 Potrivit prognozelor, uraganul Dorian, a doua cea mai puternica furtuna formata in Oceanul Atlantic, va afecta pe tot parcursul zilei arhipelagul din Caraibe, apoi se va deplasa catre coastele Statelor Unite, unde autoritatile au dispus evacuarea a peste un milion de persoane din Florida, Carolina de Sud si Georgia.

La ora locala 05:00, Dorian se afla in zona insulei Grand Bahama, la circa 200 de kilometri distanta de coastele statului Florida, si se deplasa cu doar 2 kilometri la ora, in ciuda faptului ca era insotit de viteze ale vantului de 270 de kilometri la ora si de rafale de 322 de kilometri la ora.

Ciclonul isi continua traiectoria incerta catre Statele Unite, unde autoritatile au ordonat evacuarea preventiva a sute de mii de persoane din zonele de coasta.

Uraganul de categorie 5 - nivelul maxim pe scala Saffir-Simpson - considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins duminica tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas, tara care cuprinde circa 700 de insule.

"Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria Bahamas", a declarat Hubert Minnis, prim-ministrul acestui arhipelag alcatuit din peste 700 de insule situat intre Florida, Cuba si Haiti. "Este probabil cea mai trista zi din viata mea", a adaugat el, in lacrimi.

In inregistrarile video publicate pe site-ul de stiri Tribune 242 din Bahamas se pot vedea valuri gigantice care au ajuns pana nivelul acoperisurilor caselor de lemn si ambarcatiuni plutind pe apa tulbure, printre crengi, scanduri si alte resturi.

Potrivit NHC, al carui sediu se afla in Miami, Dorian a egalat recordul, care data din 1935, al celui mai puternic uragan din Atlantic atunci cand a ajuns la tarm.

Nicio victima nu a fost inregistrata pana luni dimineata.

''Oamenii sunt inca traumatizati de Matthew (in 2016), dar acesta este si mai rau", a declarat pentru AFP Yasmin Rigby, care locuieste in Freeport, pe insula Grand Bahama.

Ochiul ciclonului se afla luni la ora 2:00 GMT la 95 de kilometri est de Freeport si se deplasa cu viteza foarte redusa spre vest, a declarat NHC, care a recomandat locuitorilor sa ramana la adapost. ''Nu iesiti din adaposturi in timpul trecerii ochiului (uraganului) deoarece viteza vantului va creste rapid'', a avertizat institutul.

De la Casa Alba, presedintele american, Donald Trump, a lansat un apel la cea mai mare vigilenta in fata acestui fenomen climatic "foarte, foarte puternic".

Trump: "Rugati-va pentru locuitorii din Bahamas"

Pray for the people in the Bahamas. Being hit like never before, Category 5. Almost 200 MPH winds. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2019

Dupa Bahamas, uraganul ar urma sa se apropie de coasta de est a Floridei (sud-estul Statelor Unite) luni seara si marti, dar este dificil de prevazut cu ce intensitate va lovi ''Statul Insorit''.

''Initial, ar fi trebuit sa loveasca direct Florida", a amintit duminica presedintele Donald Trump la intoarcerea la Casa Alba de la Camp David. ''Se pare ca va urca spre Carolina de Sud si Carolina de Nord. Georgia si Alabama vor fi, de asemenea, lovite'', a adaugat el. ''Insa traiectoria lui s-ar putea modifica din nou'', a avertizat presedintele Donald Trump care si-a anulat calatoria programata in Polonia in acest weekend.

Guvernatorul din Carolina de Sud, Henry McMaster, a decretat stare de urgenta in acest stat american. "Forta si caracterul imprevizibil al furtunii ne obliga sa ne pregatim pentru toate scenariile posibile", a declarat el. Oficialul a ordonat evacuarea obligatorie a coastelor statului, o masura ce afecteaza circa 800.000 de locuitori.

Starea de urgenta a fost deja decretata in Florida si in 12 districte din statul Georgia. Aceasta masura permite o mai buna mobilizare a serviciilor publice din statele in cauza si utilizarea, la nevoie, a fondurilor federale de ajutorare.

Masura evacuarii obligatorii a fost de asemenea decretata pentru regiunile costiere din Palm Beach si Martin, in Florida, dar si pentru sase comitate costiere din Georgia, potrivit Agerpres.

Locuitorii din Miami au respirat usurati, insa au continuat sa fie in alerta, iar distribuirea sacilor cu nisip pentru prevenirea inundatiilor a continuat, noteaza AFP.

Guvernatorul republican din Florida, Ron DeSantis, a indemnat populatia locala "sa ramana vigilenta".

Statul Florida, al carui teritoriu consta in principal intr-o peninsula din sud-estul Statelor Unite, se afla in fiecare an in prima linie in calea furtunilor care se formeaza in sezonul uraganelor.

Cu un relief foarte plat, litoralul din Florida este amenintat constant de riscul de crestere a nivelului apelor. Relieful din centrul peninsulei este caracterizat, de asemenea, prin altitudini foarte mici. Pentru locuitorii din Florida, principala amenintare o reprezinta inundatiile.

Potrivit unui ofiter care coordoneaza interventiile, 12.000 de soldati au fost desfasurati in Florida in asteptarea uraganului Dorian.

Aeroportul din Orlando, unde aterizeaza turistii care doresc sa viziteze Disney World, urmeaza sa se inchida luni dimineata la ora 6:00 GMT.