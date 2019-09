Cafeaua face lumea mai buna sau cel putin asta vrem noi sa credem. Motivul e simplu: diminetile incep mai frumos alaturi de o cana aburinda de cafea.





De cate ori nu ti-ai planificat programul pentru ziua respectiva la o ceasca de cafea, de cate ori nu te-ai intalnit cu prietenii pentru a depana amintiri la o cafenea draguta din centrul orasului sau de cate ori nu ti-ai spus secretele prietenei dragi care adora aroma cafelei bine macinata?

Este greu de crezut ca nu te regasesti intr-o descriere de mai sus, de aceea te incurajam sa citesti cele ce urmeaza alaturi de o cafea buna, fix cum iti place:

1. Calitatea este cheia

Chiar daca nu esti un consumator inrait de cafea, tine cont de calitatea acesteia atunci cand o cumperi. Stiai ca o cafea de calitate imprumuta aroma culturilor vecine ei? Poate sa aiba aroma de ceai, de papaya, de bumbac sau de cacao, dar conteaza enorm solul de proveninenta, procesarea si metoda de prajire.

Secretele pentru prepararea unei cafele delicioase constau intr-o temperatura care sa nu depaseasca 100 de grade, o cafea proaspata, deoarece dupa o luna aceasta incepe sa isi piarda din proprietati, si, nu in ultimul rand, nivelul de prajire a boabelor, care ii confera o savoare speciala.

Robusta si Arabica sunt cele mai frecvente soiuri de cafea, dar cu arome si gusturi diferite. Robusta are o aroma amara, este tare, cu un gust foarte puternic, in timp ce cafeaua Arabica este extrem de inmiresmata si foarte fina, planta necesitand mai multa ingrijire decat sora ei Robusta.

2. Cafea la ibric sau la espressor

Cand eram copii, parintii nostri preparau cafea la ibric. Si cu totii ne aducem aminte de mirosul cafelei proaspat rasnite dimineata, cand ne trezeam. Tare ne-am fi dorit sa gustam din licoarea aceea magica pe care mama si tata o savurau dupa micul dejun!

Dar am crescut si am descoperit modalitati diferite de a prepara cafeaua. De altfel, am explorat arome diverse si moduri interesante de a o bea. Unii inca iubesc metoda clasica de preparare a acesteia, la ibric. Altii considera ca espressorul este cea mai buna alegere pentru ei.

Diferenta dintre ele este ca prima are o intensitate mai scazuta a aromei, iar cea de-a doua este foarte bogata in arome, este mai groasa si mai cremoasa, totul datorat apei fierbinti impinsa cu presiune prin cafeaua din portafiltru, manerul cu care fixam sita in care se pune cafeaua.

3. Beneficiile cafelei

Un studiu al Universitatii Stanford care a urmarit comportamentul a 100 de oameni pe o perioada de cativa ani sustine ca persoanele care beau cafea mor mult mai tarziu decat persoanele care nu consuma aceast tip de bautura.

Totusi, pentru o viata de calitate este nevoie de moderatie. Intotdeauna! De aceea, ai grija la numarul de cafele pe care le bei zilnic. O ceasca de cafea la micul dejun si inca una in timpul zilei sunt suficiente.

Unul dintre marile beneficii ale acesteia este energia pe care ti-o ofera, dar ai grija ca zaharul si aromele sunt daunatoare organismului. Cafeaua ideala este neagra, intr-o forma pura si procurata dintr-o sursa de incredere.

De asemenea, delicioasa bautura este bogata in antioxidanti, cei care se lupta cu radicalii liberi, incetinesc procesul de imbatranire si ne protejeaza de boli.

Cafeaua este o bautura care trezeste amintiri si ofera experiente. Incearca sa bei cafea de calitate superioara, intr-un mod echilibrat si asumat. Orice exces dauneaza sanatatii, asa ca nu pierde din placerea pe care o cafea delicioasa ti-o ofera in fiecare zi.