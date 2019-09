Femeile atente la detalii stiu cat de important este sa-si adapteze tinuta la dress code-ul impus de diverse contexte sociale.



Outfit-ul office este unul dintre cele mai des intalnite astfel de cazuri, perceput in mentalul colectiv ca fiind conservator, banal si prea putin expresiv. Cu toate acestea, poti sa iti evidentiezi felul de a fi si sa respecti dress code-ul in acelasi timp! Nu ai nevoie decat de putina inspiratie si de accesoriile potrivite, care sa iti scoata tinuta din anonimat.

Geanta

Geanta ramane unul dintre accesoriile-cheie care nu trebuie sa lipseasca din garderoba unei femei. Cand vine vorba de alegerea materialului, opteaza pentru pielea naturala, care are doua beneficii esentiale: eleganta si rezistenta indelungata. Un alt criteriu de care iti recomandam sa tii cont in alegerea gentii potrivite pentru o tinuta office este culoarea acesteia. Oricat de indrazneata ti-ar placea sa fii, aminteste-ti ca vei purta accesoriul intr-un context formal. De aceea, opteaza pentru culori adecvate situatiei. Pe langa clasicele negru si alb, culorile pamantii, neutre, dar si portocaliul ars, turcoazul inchis, verdele pal, burgundy reprezinta alegeri inspirate. Totodata, tine cont sa te orientezi la o dimensiune aflata in armonie cu inaltimea ta. Daca esti mignona, o geanta supradimensionata nu va face decat sa evidentieze disproportia, de aceea e indicat sa alegi un model de dimensiune mica-medie.

Pantofii

Christian Louboutin afirma ca Pantofii iti schimba limbajul corpului si atitudinea. Te inalta fizic si psihic. La birou e indicat sa fii la inaltime din punct de vedere fizic, pentru a exprima eleganta si bun-gust prin vestimentatie, dar mai ales psihic, pentru a trece cu brio de provocarile si proiectele profesionale care apar. Opteaza pentru pantofi eleganti, cu o dimensiune a tocului si cu un calapod care sa iti asigure confortul de care ai nevoie. In acelasi timp, tine cont de calitatea materialului, esentiala atat in ceea ce priveste aspectul pantofilor, cat si in privinta confortului. La fel ca in cazul gentilor, cu pielea naturala nu ai cum sa dai gres. Iar daca esti in dubii in legatura cu modelul cel mai potrivit, pantofii stiletto sunt recunoscuti pentru versatilitate si pentru plusul de rafinament pe care il aduc oricarei tinute.

Bijuteriile

Bijuteriile raman unul dintre accesoriile care exprima cel mai bine feminitatea si bunul-gust, de aceea le poti integra oricand intr-un outfit office. Ori de cate ori alegi sa porti o bijuterie la tinuta ta de birou, tine cont ca aceasta sa fie cat mai simpla, astfel incat sa nu creezi o imagine vestimentara incarcata, neadecvata unui context formal. Totodata, si numarul bijuteriilor este esential. In general, este recomandat sa alegi cel mult doua bijuterii care iti vor scoate tinuta din anonimat. Astfel, poti opta pentru un ceas elegant, in combinatie cu o pereche de cercei din argint simpli, care sa se integreze perfect in outfit-ul tau si care sa te ajute sa arati si sa te simti bine. In caz ca nu stiai, argintul este un metal care are efecte pozitive atat asupra starii tale de spirit, cat si asupra starii de sanatate. Cu alte cuvinte, purtand o bijuterie din argint, te vei simti increzatoare si bucuroasa sa lucrezi la proiectele profesionale si, totodata, vei scapa de durerile de cap care nu-ti dau pace in perioadele aglomerate.

Greseli pe care sa le eviti

In alegerea accesoriilor potrivite pentru o tinuta office, exista o serie de greseli pe care iti recomandam sa le eviti, astfel incat sa nu creezi o impresie gresita persoanelor cu care vei intra in contact:



Culorile neon, cele metalizate si vibrante nu sunt o alegere portivita pentru o tinuta de birou. Oricat de mult ti-ar placea, alege sa le porti in tinute casual, in timpul liber, unde libertatea optiunilor cromatice este mult mai mare. Daca iti doresti totusi sa iesi din tiparul clasicelor negru si alb, te poti orienta la culori neutre, pale.



Nu purta bijuterii supradimensionate sau cu modele incarcate. De asemenea, alege o singura, cel mult doua bijuterii. Minimalismul este cuvantul-cheie care ar trebui sa caracterizeze un outfit office.



Evita pantofii decupati, sandalele casual si papucii - variante potrivite pentru cu totul alt tip de contexte.

Ori de cate ori iti accesorizezi tinuta office, tine cont ca rezultatul final sa poata fi caracterizat prin decenta, simplitate si bun-gust.