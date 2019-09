Persoanele cu afectiuni cronice ale inimii ar trebui sa evite zonele cu trafic intens si ambuteiaje si sa ia in considerare purtarea mastilor antipoluare, conform unor noi recomandari citate sambata de Press Association.



Poluarea aerului si zgomotul din mediul inconjurator cresc riscul de atac de cord si accident vascular cerebral, potrivit Societatii Europene de Cardiologie (SEC).

Efectul nociv al acestora asupra persoanelor care sufera de sindrom coronarian acut (SCA) a fost evidentiat pentru prima data in ghidul actualizat al SEC, scrie Agerpres.

"Se estimeaza ca poluantii atmosferici reprezinta unul dintre cei 10 factori de risc de mortalitate la nivel global. Expunerea la poluarea aerului creste riscul de IM (infarct miocardic), precum si de spitalizare si deces in urma insuficientei cardiace, a accidentului vascular cerebral si a aritmiei", se arata in sectiunea "Factori de mediu" din ghid.

"Pacientii cu SCA ar trebui sa evite zonele cu ambuteiaje. Purificatoarele de aer cu filtre eficiente contra particulelor, care reduc poluarea in mediul interior, si purtarea mastilor de fata N95 in zonele intens poluate s-au dovedit a avea rol protector", se mentioneaza in ghid.

"Zgomotul din mediul inconjurator creste, de asemenea, riscul de BCV (boli cardiovasculare). Politicile si reglementarile pentru reducerea poluarii aerului si a zgomotului din mediul inconjurator ar trebui sa fie sustinute, iar pacientii ar trebui sa fie informati cu privire la aceste riscuri", se noteaza in ghidul SEC.

Ghidul recomanda totodata stoparea fumatului si adoptarea unei alimentatii bogate in legume, fructe si cereale integrale si saraca in grasimi saturate si alcool. De asemenea, sunt promovate mentinerea unei greutati corporale optime si activitatea fizica moderata, efectuata in majoritatea zilelor.