Trei persoane, printre care o fetita de trei ani, au murit si alte trei au fost ranite duminica, in urma unui accident rutier care s-a petrecut pe DN 2, in zona localitatii buzoiene Mihailesti si in care au fost implicate trei autovehicule.



Potrivit agentului de politie Andreea Badea de la Biroul de presa al IPJ Buzau, un sofer, de 63 de ani, din Bucuresti a patruns pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu un autoturism condus de un alt bucurestean, de 37 de ani. In urma impactului a fost acrosat un al treilea autoturism, ce circula din directia Buzau catre Bucuresti, condus de un bucurestean de 42 de ani, scrie Agerpres. "Din accident a rezultat decesul conducatorilor auto de 63, respectiv 37 de ani si a unei fetite de aproape 3 ani, fiica barbatului de 37 de ani. Totodata, au mai fost ranite doua persoane, respectiv o femeie din Bucuresti, de 64 de ani, pasager in primul autoturism, si o femeie din Bucuresti, de 38 de ani, pasagera in a doua masina", a declarat sursa citata. Conform sursei citate, traficul in zona este dirijat. In cauza s-a intocmit dosar penal.

