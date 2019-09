O asistenta in varsta de 45 de ani a incetat din viata, dupa ce a iesit din schimbul trei, de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi. In autobuz, in drum spre casa, femeii i s-a facut rai,



In autobuz, in drum spre casa, femeii i s-a facut rau, iar colegul de serviciu in compania caruia se afla a apelat numarul de urgenta 112. Medicul sosit la interventie nu a putit decat sa declare decesul, dupa minute in sir de resuscitare. "A facut stop cardiorespirator, un coleg care era cu ea a apelat 112. Apelul a venit pentru convulsii, initial a fost trimis un echipaj cu asistent si imediat dupa si unul cu medic, a fost resuscitata, insa a fost declarat decesul", a declarat Diana Cimpoesu, purtator de cuvant al Spitalului Sfantul Spiridon Iasi, potrivit hotnews.ro. Autoritatile au inceput o acheta in acest caz, pentru a se constata daca accidentul a fost de munca sau nu. „In cauza a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, s-a dispus efecuarea necropsiei si cercetarile continua", a mentional Ilinca Ciobanu, purtator de cuvant al IPJ Iasi.

