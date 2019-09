Premierul Viorica Dancila sustine ca nu este demn sa fie atacate familiile in lupta din politica, mentionand ca nu ii este teama sa e lupte cu cei sapte-opt contrcandidati anuntati pana la acest moment.



"Nu imi e teama sa ma lupt cu cei sapte, opt contracandidati pe care ii am, sunt mai puternica decat ei. Nu voi face niciun pas in spate pentru ca stiu ca ei atunci vor face un pas inainte. Voi merge inainte hotarat, voi merge inainte cu dorinta de a castiga. Nu ma voi bate cu contracandidatii mei, ma voi bate pentru proiectele, pentru ideile mele, pentru programul meu care stiu ca este un program bun pentru Romania.

Nu am sa-i jignesc, nu am sa raspund jignirilor lor, nu am sa denigrez pe niciunul dintre ei, voi ataca daca este cazul proiectele lor. Nu am sa ma leg de familia lor, pentru ca nu este demn, am sa-i rog sa-mi lase familia in pace, pentru ca acest lucru nu este un lucru corect, familia mea nu face tot politica, in rest este alaturi de mine si nu este corect sa ne implicam familiile la aceasta lupta. Daca intr-adevar au putere si au curaj, ii invit sa se bata cu mine", a declarat sefa Executivului, citata de News.ro.