Mai multi copii au fost pusi de catre reprezentantii unei asociatii crestine sa faca matanii si sa sarute asfaltul la un festival din Salaj.



Un video a aparut in spatiul public, fiind prezentati cativa copii ce sunt obligati sa faca 20 de matanii in aer liber, cruci si sa sarute asfaltul.

"Ziceti in gand toti: Doamne, iarta-ma. Acuma vreau sa fac o completare, parerea cercetasilor francezi a fost ca Darius a fost cel mai atent la Sfanta Liturghie, el fiind exemplul pe care ar fi bine sa il urmati. In rest, cei care credeti ca nu va puteti abtine doua ore de la toaleta, de la una de la alta, sau ramaneti acasa sau va puneti pampers sau gasiti alte solutii. De aici inainte va cer conduita, comportament corespunzator. Aveti grija ca duminica este ziua festiva a Festivalului Inimioarelor Fericite, iar primul moment este participarea la Sfanta Liturghie de la Bobota.

La Sfanta Liturghie de la Bobota va fi mult mai lejer decat astazi, pentru ca nu este in biserica, se slujeste in altarul de vara, e mai mare relaxare, bancile de la liziera padurii, pentru copii e mai mult decat perfect. Acolo se sta in banca, se sta in picioare in momentele cand se sta in picioare si nu se merge la toaleta in padure, nu se umbla dupa apa. Inainte veti primi de toate, veti fi pregatiti. De acum va spun, sa nu avem surprize, ca duminica nu va bate nimeni matanii. Vom avea o camera pregatita la baza asociatiei si cine nu stie sa se incadreze in grup va putea sa citeasca o carte linistit, avem tot felul de carti, iesiti de acolo speakeri motivationali", a spus o supraveghetoare, citata de ziare.com.