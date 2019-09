Un grup de protestatari a asteptat-o duminica, pe Viorica Dancila, in fata Complexului Expozitional din Mamaia, unde s-a desfasurat sedinta Organizatiei de Pensionari a PSD.



Protestatarii au venit cu bannere inscriptionate cu sloganuri impotriva Guvernului, PSD, dar si la adresa Vioricai Dancila. Ei s-au luat la cearta cu un grup de pensionari social-democrati care se aflau in fata cladirii pentru a-i astepta pe cei din conducerea PSD.

Inainte ca premierul sa apara la sedinta, un cordon de jandarmi a asigurat culoarul de trecere, grupul de protestatari fiind izolat.

Viorica Dancila, care nu s-a ferit de protestatari, intrand pe usile principale ale cladirii, a afirmat ca acestia nu reprezinta poporul roman. Ea a adaugat ca ar dori un proiect privind incriminarea calomniei, scrie Agerpres.

Dancila: Sunt oameni care nu au intentii bune nici pentru aceasta tara

"Sunt oameni care nu au intentii bune si nici pentru aceasta tara. Daca aveau intentii bune, spuneau ceea ce ii deranjeaza. Din ceea ce am inteles eu astazi, si intr-o zi atat de importanta pentru toti pensionarii din Romania daca vii si protestezi, eu inteleg ca de fapt ei protesteaza impotriva punctului de pensii. Eu cred ca trebuie sa se uite prima data in ograda proprie si pe urma sa vorbeasca despre Guvern, eu cred ca la un moment ar trebui legitimati si acest guvern ar trebui sa-i cheme cineva si sa-i intrebe pentru ce infractori, ce a facut acest guvern sa favorizeze infractorii. Dimpotriva, eu stiu ca acum o saptamana am luat o serie de masuri, am adoptat o serie de acte normative tocmai pentru oprirea criminalitatii in Romania, dar cred ca societatea, si sper sa se intample acest lucru, sau Parlamentul sa adopte un act normativ prin care sa opreasca calomnia si defaimarea. Nu acesta este poporul roman. Acelasi lucru il vedem oriunde si sunt aceeasi oameni pe care ii vedem la Bucuresti, la Constanta, la Baia Mare, Iasi sunt cativa oameni cu agenda proprie, pentru ca noi avem agenda cetatenilor", a declarat presei liderul PSD.

Intrebata daca propune un astfel de proiect de incriminare a calomniei, Viorica Dancila a spus: "Nu pot eu sa impun, nu sunt parlamentar, daca as fi parlamentar, as initia un astfel de proiect".

Dancila: Sunt 7 sau 8 care sunt mereu aceeasi

"Eu cred ca intr-o tara civilizata, daca vrem cu adevarat sa fim proeuropeni, sa fim respectati, abordarea noastra trebuie sa fie alta. Nu pot cativa indivizi pe care ii vedem de fiecare data sa jigneasca pe toata lumea, sa aiba o atitudine care nu este specifica poporului roman (...) Sunt 7 sau 8 care sunt mereu aceeasi (...) Bineinteles, nimeni nu incalca libertatea de exprimare, dar ne gandim la cei 7 ani de acasa, la modul in care te raportezi. Eu nu am jignit pe nimeni si nici nu o sa jignesc. Ceea ce pe mine ma deranjeaza este ca astazi s-au gandit sa protesteze cand noi crestem punctul de pensie si pensia minima", a adaugat liderul PSD.

Viorica Dancila a venit la sedinta Organizatiei de Pensionari a PSD insotita de ministrii Mihai Fifor, Eugen Teodorovici, Marius Budai, Petre Daea, lideri ai filialei judetene Constanta, ai organizatiei de pensionari.