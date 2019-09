"Nu stiu cum sa incep insa voi scrie aici tot ceea ce simt, ura si greata pe care o am fata de sistemul din Romania, fata de spitalele din Romani, dar in principal de spitalul din Municipiul Falticeni!!

Bunica mea, in urma cu cateva saptamani, si mai exact 6 saptamani, a acuzat dureri de cap, tocmai de aceea matusa mea a chemat ambulanta. A fost dusa la spital si MAREA DOAMNA DOCTOR HOLBAN 'a avut mare grija de ea', atat de mare grija incat bunica mea a murit! Bunica mea in varsta de 88 de ani, s-a urcat in ambulanta pe picioarele ei, insa in 5 saptamani in spital s-a schimbat total! In prima zi nu i s-a facut absolut nimic, i s-au dat niste vitamine cumparate tot de familie! 8 zile a fost tinuta pe niste vitamine de la farmacie cumparate de noi! Am intalnit-o pe dr. Holban si am intrebat-o despre starea de sanatate a bunicii mele. Mi-a spus simplu: sufera de DEMENTA! Am ramas socata. I-am spus ca e ridicol, bunica mea care pana sa o doara capul facea treaba, radea cu noi, niciodata nu vorbea aiurea si asa-zisa doamna doctor a plecat uitandu-se la mine cu indiferenta.

In a treia zi bunica era ca si moarta

Apoi, a doua zi, bunica se simtea din ce in ce mai rau! Facuse niste analize de sange si dr. Holban mi-a spus ca totul e bine... insa alt medic mi-a spus ca sufera de o infectie la rinichi. Bun... dementa, infectie... altu imi spune ca totul e ok... In a treia zi am venit la spital, bunica era ca si moarta... i se puneau somnifere in perfuzie pentru ca ea umbla noaptea in spital si asistentele sau infirmierele nu aveau chef sa stea dupa ea... asa ca imediat o linisteau prin metoda lor magica. Am pus o infirmiera sa o schimbe si cand a invartit-o pe pat bunica mea era neagra, nu vanata, neagra pe tot piciorul! Aveti poza mai jos ca sa vedeti ca nu vorbesc aiurea! Am intrebat-o pe infirmiera de ce este asa... si mi-a zis sec: Daca umbla noaptea, cade si tot asa... Ok, umbla insa nu se poate sta cu ea o ora pana adoarme? Era agitata, se gandea la casa... nu-i placea deloc acolo.

In fine... au trecut cele 8 zile si bunica a fost dusa la Suceava abia atunci pentru ca dr.Holban i-a facut programarea la tomograf dupa 7 zile. In Suceava doctorul s-a mirat si a intrebat de cateva ori de ce au tinut-o cei din Falticeni atat timp fara sa-i faca nimic pentru ca ea facuse accident vascular cerebral hemoragic plus ca mai luase si un microb din spital. Insa era prea tarziu... bunica mea, cea care m-a crescut si mereu a fost langa mine, s-a stins din viata... Mereu in spital imi spunea ca vrea acasa, ca nu mai vrea in spital.

Un spital oribil cu un miros intepator

Oameni buni... e o lipsa de respect in spitalul din Falticeni. Gaseam pastilele ei pe masa, nu i le dadeau seara, apoi a doua zi daca isi aminteau i le dadeau. Erau gandaci, mi s-a spus ca nu sunt cearsafuri curate si a trebuit sa ridic tonul ca sa i se schimbe lenjeria bunicii mele. O infirmiera mi-a spus pe un ton urat ca degeaba o ducem noi la Suceava ca e batrana si na, tot la ei o trimit, ca nu mai are ce sa-i faca. Absolut nimeni nu si-a dat interesul... Unei femeidin salon ii curgea mult sange de la mana si am rugat o asistenta sa vina, mi-a zis simplu: Sa apese de unde curge ca se va opri... Vi se pare normal? Un spital oribil cu un miros intepator, un spital in care stau 13 oameni in salon, fara aer conditionat, fara un personal bun... asta este descrierea spitalului din Falticeni! In Suceava era curat, frumos, un personal bun...insa, era prea tarziu. Acum pot sa mai spun doar Dumnezeu sa o ierte!

E tarziu, dar poate nu va fi prea tarziu pentru alti oameni care au nevoie de ingrijiri medicale. Sfatul meu e sa ocoliti spitalul din Falticeni!!", a scris Dalia Guliga pe Facebook

a scris Dalia Guliga pe Facebook Citeste mai mult: adev.ro/px3ylg