Ministrul Muncii, Marius Budai, sustine ca plata noilor cuantumuri de pensii majorate va incepe efectiv de luni.



"Suntem cu toate pensiile recalculate. Taloanele sunt tiparite, sunt facute primele plati catre Posta Romana. De luni, incepem efectiv plata noilor cuantumuri de pensii.

Dupa cum stiti, prin Ordonanta 114, am prevazut aceasta majorare de punct de pensie, astfel incat la constructia bugetului pe anul 2019 am avut baza legala si am majorat", a declarat Marius Budai, citat de antena3.ro.