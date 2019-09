Prim-ministrul Viorica Dancila anunta ca un lider al Organizatiei de Femei al PSD Timis a murit, dupa ce a facut un infarct.



"Astazi am avut un moment trist. Decesul colegei noastre: vicepresedintele organizatiei femeilor social-democrate de la Timis, care a decedat in urma unui infarct. Era pe litoral impreuna cu familia din 15 august. A participat la scoala de vara. In aceasta dimineata i s-a facut rau si din pacate nu a mai putut fi salvata. Transmitem condoleate familiei", a declarat sefa Executivului dupa incheierea sedintei de la Mamaia, citata de adevarul.ro.

Vicepresedinta organizatiei de femei social-democrate din judetul Timis nu era la momentul infarctului in pavilionul unde s-a defasurat CEX al PSD.

