Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata ca pagubele rezultate in urma accidentului rutier din Bucuresti in care a fost implicat un autobuz STB sunt importante, dar a subliniat ca important este ca nimeni nu si-a pierdut viata.





"Bineinteles si pagubele sunt de evidentiat, de evaluat si sunt importante, dar cea mai importanta este viata oamenilor si ma bucur ca nu a fost nici un caz foarte grav. Remarcam cu totii ca in Bucuresti se circula asa cum se circula. Nu pot sa dau vina pe nimeni. Sunt convinsa ca nici soferul autoturismului personal nu a dorit. Sigur ca fiind sambata dimineata nu era trafic si a apasat pe pedala acceleratiei putin mai tare. L-am vazut si la televizor, era destul de speriat. Imi pare rau si prin ceea ce trecem noi, ca autoritate, si aceasta familie, care a avut acest accident. Multumim lui Dumnezeu ca nu s-a intamplat ceva grav, sa fie multi calatori in autobuz si atunci va dati seama ca in urma impactului ar fi fost raniri mai mari", a precizat Firea.

Potrivit acesteia, "toate autobuzele STB au asigurare", inclusiv autobuzele noi, scrie Agerpres.

"Repet, pagubele sunt si le vom evalua, dar nu sunt atat de importante pentru ca nu se compara cu viata unui om si, Slava Domnului, ca nimeni nu si-a pierdut viata si nici raniti cu urmari de acum inainte nu sunt", a spus edilul.

Firea: Autobuzul STB va fi scos din Dambovita cu o macara de mare tonaj

"In acest moment, avand in vedere ca autobuzul este greu si nu este vorba de o masina oarecare, din aceasta personala, a trebuit sa facem rost de o macara mai mare pentru ca nu exista in dotare pana acum si am inchiriat prin Compania Municipala de Consolidari, de la unul dintre constructorii cu care colaboram pe proiectele din Capitala. Am inchiriat aceasta macara pentru mare tonaj care se deplaseaza chiar in acest moment catre locul accidentului pentru a ridica autobuzul STB", a explicat primarul.

Gabriela Firea a atras atentia ca "o situatie de criza in Romania s-ar repercuta direct asupra vietii cetatenilor".

"Nu vreau sa fim partasi la o situatie de criza in Romania care s-ar repercuta direct asupra vietii cetatenilor. Sa ne imaginam astazi, la accidentul de dimineata, ca institutia Brigazii Rutiere nu ar fi functionat, ca SMURD nu ar fi functionat, ca Primaria Capitalei nu ar fi functionat, ca STB nu ar fi functionat, ca eram toti decapitati, ca oamenii erau acasa pentru ca nu erau platiti. Iata un exemplu - orice se poate intampla in orice clipa, Doamne ajuta sa nu se intample. Dar o tara care trebuie sa fie guvernata dupa toate legile democratiei trebuie sa aiba institutii functionale: Presedinte, Parlament, premier si in jos: ministri, primari, presedinti de consilii judetene. Noi nu putem sa avem vid guvernamental in acest moment", a spus Firea, prezenta la Mamaia la CExN al PSD.

Un autobuz al Societatii de Transport Bucuresti (STB) a cazut sambata in Dambovita, in zona Podului Eroilor, in urma coliziunii cu un autoturism, o persoana fiind ranita usor.