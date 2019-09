Alexandru Cumpanasu sustine ca nu se va lasa pana cand nu va afla adevarul in cazul Alexandrei, mentionand ca multitudinea de jigniri la adresa sa sunt doar un barometru ca poate castiga.



"Pana nu voi afla adevarul nu ma las. Sa nu uite DIICOT ca le-am dat un termen. Ori spun ei ori spun eu adevarul despre faimosul politist si Dinca. Am investigat in continuare zilele acestea si TOT ce am spus de la inceput se va confirma!. Tot ce vreau e sa o gasim pe Alex! Adevarul il voi afla pe cont propriu sau impreuna cu cativa jurnalisti in maxim o saptamana. Cu dovezi!

Si un milion de jigniri, atacuri si spurcaciuni la adresa mea de parca as fi singurul candidat. Sa nu va supere: este cel mai bun barometru ca putem castiga! Noapte buna oameni minunati si calzi. Aveti grija de familiile voastre!", a scris Cumpanasu pe Facebook.