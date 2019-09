Un tanar de 20 de ani si-a rapit iubita, o adeolescenta de 17 ani, fiind ajutat de parinti si de un prieten. Barbatul a recurs la acest gest dupa ce parintii fete au refuzat casatoria tinerilor, transmite Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.



"La data de 29 august, ora 23,15, la sediul Postului de Politie Slobozia Bradului s-a prezentat un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna Slobozia Bradului, sesizand faptul ca fiica lui, in varsta de 17 ani, a fost rapita in acea seara, in jurul orei 19,30, de patru persoane cunoscute, un barbat si o femeie, fiul acestora in varsta de 20 de ani, toti din comuna Slobozia Bradului, impreuna cu inca un tanar in varsta de 29 de ani, din comuna Tamboesti, care au patruns fara drept in curtea imobilului socrului sau, plecand cu aceasta intr-o directie necunoscuta. Din cercetarile efectuate a rezultat ca inca din data de 15 august intre cele doua familii au avut loc intrevederi si discutii in vederea casatoriei copiilor lor, insa cererea a fost in cele din urma respinsa", precizeaza IPJ Vrancea.

Dupa ce in cautarea sa au plecat 26 de politisti, tanara ar fi fost gasita pe raza comunei Slobozia Bradului, in prezenta barbatului de 20 de ani.

Conform sursei citate, pe numele barbatului din Slobozia Bradului si al fiului acestuia au fost emise ordonante de retinere pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentati instantei, cu propunere de luare a unei masuri preventive, noteaza jurnalul.ro.