Un autobuz al Societatii de Transport Bucuresti (STB) a cazut sambata in Dambovita, in zona Podului Eroilor, in urma coliziunii cu un autoturism, o persoana fiind ranita usor.



Potrivit ISUBIF, soferul autobuzului a fost scos, fara probleme medicale. In autobuz se mai afla o persoana. O femeie, in varsta de 29 de ani, care era pasagera in autoturism, a fost transportata la Spitalul Universitar, constienta. Scafandrii au intrat in apa pentru a sprijini echipele de interventie ale STB, prin ancorarea autobuzului. ISUBIF a mai informat ca resursele medicale se retrag de la caz. Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Claudiu Costea, soferul autoturismului nu a respectat culoarea rosie a semaforului si a intrat coliziune cu autobuzul STB. Femeia pasagera in autoturism a fost ranita usor. In autobuz, in afara de sofer mai era o femeie, care nu a necesitat insa ingrijiri medicale, a mentionat Costea, scrie Agerpres. El a mai precizat ca traficul este restrictionat, politistii recomandand evitarea zonei.

