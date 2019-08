Echipe ale ONG Mare Nostrum din Constanta, care deruleaza doua proiecte de studiere si monitorizare a cetaceelor din Marea Neagra, au identificat cinci cazuri de delfini morti pe plajele din statiunile turistice in ultima saptamana.



Conform unui comunicat de presa al asociatiei, cinci delfini au esuat in ultimele sase zile pe litoralul romanesc, in statiunile Mamaia si Eforie, starea avansata de descompunere nepermitand stabilirea cauzei deceselor, dar comparativ cu anul 2018 se inregistreaza un regres cu aproape 50% al incidentelor de acest gen, scrie Agerpres.

'Patru dintre cele cinci exemplare identificate pe portiunile de plaja din Mamaia si Eforie sunt marsuini, un singur exemplar fiind de afalin, dar din cauza gradului de descompunere, specialistii de la ONG Mare Nostrum nu au putut identifica cauza exacta a mortii. Doar in cazul unui exemplar cu lungimea de 100 cm am putut stabili ca acesta a decedat ca urmare a prinderii accidentale intr-o plasa de pescuit si fata de anul trecut avem mai putine cazuri de cetacee esuate', se arata in comunicatul de presa.

Statistica pusa la dispozitie de Mare Nostrum arata ca anul acesta, pana in prezent, sunt inregistrate 37 de cadavre de delfini gasite la mal, fata de 75 de cazuri in perioada similara din 2019.