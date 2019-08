Un inspector superior de la Administratia Sector 4 a Finantelor Publice este urmarit penal de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dupa ce ar fi primit mita de la zece administratori ai unor societati comerciale.



Potrivit unui comunicat al PTB, joi, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de R.M., inspector superior in cadrul ANAF, sub aspectul a zece infractiuni de luare de mita, precum si fata de R.N.I. sub aspectul a noua infractiuni de complicitate la luare de mita.

"Din probele administrate pana in prezent, a rezultat faptul ca in perioada mai 2018 - mai 2019, inculpatul R.M., inspector superior in cadrul ANAF - Administratia Sector 4 a Finantelor Publice, a primit de la zece persoane, administratori ai unor societati comerciale, sume lunare de bani in cuantum cuprins intre 400 lei si 1.000 lei, precum si alte foloase in legatura cu indatoririle sale de serviciu sau in legatura cu indeplinirea unor acte contrare acestor indatoriri, sumele de bani fiind remise, dupa caz, in contul bancar al societatii administrate de inculpata R.N.I., mita fiind mascata prin incheierea unor contracte de consultanta si prin emiterea unor facturi pentru prestarea unor servicii de consultanta de catre societatea administrata de catre inculpata R.N.I., servicii care, in realitate, nu au fost prestate", sustin anchetatorii, potrivit Agerpres.

Fata de inculpati s-a luat masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, lui R.M. impunandu-i-se si obligatia de a nu desfasura activitatea de inspector ANAF.