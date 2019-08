O femeie de 53 de ani a fost arestata preventiv pentru trafic de minori, dupa ce si-a ars cu tigara nepoatele minore, le-a taiat pe fata si le-a pus sa cerseasca, a informat DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj.



"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatei R.L., in varsta de 53 de ani, pentru savarsirea infractiunii de trafic de minori. In fapt s-a retinut ca, in perioada 2009-2019, inculpata R.L., in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a recrutat si adapostit la domiciliul sau doua minore, nepoatele sale, in varsta de 17 si 12 ani, in scopul exploatarii acestora. In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit faptul ca, inculpata R.L., profitand de imposibilitatea victimelor de a-si exprima vointa, prin constrangere si abuz de autoritate, a obligat minorele sa practice cersetoria, in beneficiul sau si al familiei sale, in zona unui complex comercial de pe raza municipiului Cluj-Napoca, situat in apropierea locuintei sale. (...) In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat faptul ca minorele erau agresate fizic de catre cei doi bunici, arse cu tigara, taiate pe fata sau pe maini, bagate intr-un canal din curte plin cu apa si inchise afara, fiind lasate sa doarma pe strazi daca nu obtineau din cersit sume cuprinse intre 400 si 800 de lei zilnic", se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de DIICOT.

Potrivit sursei citate, in cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in cursul anului 2018, nora inculpatei R.L., in varsta 29 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, cu capacitate de a munci, a apelat in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor material, prin folosirea a doi minori in varsta de 3 si 9 ani, scrie Agerpres.

Cercetarile continua in cauza, iar Tribunalul Cluj a dispus, vineri, arestarea preventiva a inculpatei R.L. pentru o perioada de 30 de zile.