Membru al USR, Andrei Caramitru, l-a atacat pe Victor Ponta, liderul Pro Romania, explicand ca acesta este mincinos si ca a facut promisiuni false celor care au venit de la PSD, in partidul lui.

"Pe mine ma distreaza acum aia care sunt in ProRo langa Ponta. Aproape toti au venit acolo pentru ca Ponta le-a promis un partid European, modern, anti-PSD. Care va creste in timp in zona de stanga. Care va prelua doar oamenii curati din PSD. S-a jurat ca o sa fie asa.

Insa - Ponta e Ponta. Cel mai mare mincinos care exista, un om care tradeaza pe oricine, un om fara coloana vertebrala.

Acum Ponta sustine pe Diaconu (un clovn inventat de sistem, cu discurs violent anti-European si anti-democratie). Se aliaza cu Tariceanu, tartorul justitiei de langa Dragnea, un om acuzat de spagi de 1 milion de EUR. Vrea sa faca alianta cu PSD, cu oricine de acolo.

Sunteti ok mai baieti si fete din ProRo? Clipiti daca aveti nevoie de ajutor", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.